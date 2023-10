Erst Sommerwetter, dann Starkregen und Gewitter zum Feiertag in NRW

Am Tag der Deutschen Einheit kann es Gewitter und Starkregen in NRW geben. (Symbolbild) © Matthias Habel/imago

Der Oktober startet spätsommerlich: Am Montag sind 27 Grad drin. Doch dann schlägt das Wetter um: Zum Tag der Deutschen Einheit kann Gewitter und Sturm geben.

Köln - Der Oktober startet spätsommerlich mit bis zu 27 Grad am Montag und viel Sonnenschein in NRW. Doch dann kommt die Wetterwende: Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober kann es stürmische Böen und Gewitter geben, dazu ist Starkregen möglich, heißt es beim Deutsche Wetterdienst (DWD). Danach kühlt es erst einmal deutlich ab, die Temperaturen liegen dann teilweise bei unter 20 Grad.

24RHEIN erklärt, wie das Wetter in den kommenden Tagen in NRW werden soll.