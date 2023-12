Erste Prognose für das Weihnachtswetter in Baden-Württemberg

Von: Nadja Pohr

Schnee an Weihnachten in Baden-Württemberg wünschen sich sicherlich viele. Aber klappt es dieses Jahr? © IMAGO/Funke Foto Service

Der Countdown bis Heiligabend läuft und mit Spannung wird auch das Wetter in Baden-Württemberg beobachtet. Gibt es nach 13 Jahren endlich wieder Schnee an Weihnachten?

Stuttgart - Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und in Baden-Württemberg wird mit großer Erwartung das Wetter beobachtet. Wird es nach einer langen Pause von 13 Jahren endlich wieder weiße Weihnachten geben? BW24 verrät, welche überraschende Prognose Meteorologe Dominik Jung von wetter.net nun für Heiligabend gemacht hat.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei vielen Erwachsenen groß. Es gibt kaum etwas Schöneres, als die Feiertage in Ruhe zu verbringen, Geschenke auszupacken und gutes Essen zu genießen. Das Sahnehäubchen wäre natürlich, wenn es an Heiligabend schneien würde - und diese Möglichkeit ist gar nicht so unwahrscheinlich.

