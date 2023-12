Erster Landkreis schafft Deutschlandticket ab – weitere Regionen könnten in Bayern folgen

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Zukunft des Deutschlandtickets ist ungewiss. In Bayern könnten Kommunen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aus dem Programm aussteigen.

München – Ein Rückzug kommunaler Verkehrsdienstleister aus dem Deutschlandticket-Programm in Bayern ist laut dem Bayerischen Städtetag nicht ausgeschlossen. Der Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt hat bereits entschieden, das Ticket ab Januar in seinen Bussen nicht mehr anzuerkennen.

„Durchaus möglich“: Städtetag-Sprecher warnt vor Austritten einzelner Landkreise

Achim Sing, Sprecher des Bayerischen Städtetags, äußerte, dass den Kommunen, die den ÖPNV betreiben, „für das Jahr 2024 unzureichende Bundes- und Landesmittel zur Verfügung“ stünden. Er betonte, es sei „durchaus möglich, dass kommunale Aufgabenträger aufgrund einer angespannten Haushaltslage entscheiden müssen, das Deutschlandticket nicht mehr zu verwenden“.

Drohendes Deutschlandticket-Aus: Bayerns Verkehrsminister reagiert mit Vorschlag für Preiserhöhung

Christian Bernreiter, Bayerns Verkehrsminister (CSU), teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „Für Bayern sehe ich momentan keine Entscheidungen wie die in Stendal.“ Er fügte hinzu, dass die Verkehrsministerkonferenz Anfang nächsten Jahres eine langfristige Lösung finden müsse. „Wir müssen auch eine Diskussion über eine Preiserhöhung führen“, sagte er. Aktuell liegt der Preis für das Monatsabo bei 49 Euro.

Ministerium: Deutschlandticket ist bis April finanziert

Laut einer Sprecherin des Ministeriums in München ist die Finanzierung des Deutschlandtickets bis Ende April gewährleistet. Die Kommunen kompensieren Verkehrsunternehmen im ÖPNV für entgangene Einnahmen, und der Freistaat erstattet den Kommunen diese Kosten gemäß bundesweit einheitlichen Richtlinien.

Kommunen wollen finanzielles Risiko nicht tragen – „Fortführung gefährdet“

Der Bayerische Städtetag geht davon aus, dass die Kommunen das Deutschlandticket mindestens bis Ende April einsetzen werden. Es liegt in der Verantwortung des Freistaats, ein mögliches Defizit mit Landesmitteln auszugleichen. Sollte die Verkehrsministerkonferenz jedoch bis spätestens Februar kein Konzept vorlegen, „das das Finanzierungsrisiko nicht einseitig auf die kommunalen Aufgabenträger verlagert, sieht der Städtetag die Fortführung des Deutschlandtickets ernsthaft gefährdet“, so Sing. Das Deutschlandticket wäre gesichert, wenn der Freistaat den Kommunen die Nutzung anordnet und mit dem Bund die finanzielle Verantwortung übernimmt.

Bund und Länder stimmen zwar überein, dass das Deutschlandticket erhalten bleiben soll, sind sich jedoch nicht einig, wer für die Mehrkosten aufkommt. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erwartet in diesem und im nächsten Jahr Mindereinnahmen von 6,4 Milliarden Euro. Bund und Länder haben bisher sechs Milliarden zugesagt. Derzeit nutzen etwa zehn Millionen Menschen das Deutschlandticket.

