Erster Park schon geschlossen: „Ferien-Imperium“ droht das Aus

Von: Sven Schneider

Der Ferienpark „Prinsenmeer“ wurde schon geschlossen. © Rob Engelaar/Imago

Badespaß, Rumtollen auf dem Spielplatz und ganz viel Platz zum Ausspannen am See. All das ist nicht mehr. Einem Ferien-Imperium droht das Aus.

Dortmund – Zahlreiche Urlauber aus NRW passierten in den vergangenen 40 Jahren die niederländische Grenze, um den Urlaub im Nachbarland zu verbringen. Dort wurde nun das Aushängeschild eines Unternehmers kurzerhand geschlossen. Weitere könnten folgen, wie RUHR24 berichtet.

Seit 1986 war der Ferienpark „Prinsenmeer“ in den Niederlanden im Besitz des Reality-TV-Stars Peter Gillis. In der vergangenen Woche wurde der Camping-Platz mit rund 1.700 Plätzen jedoch von heute auf morgen geschlossen.

In den vergangenen Jahren klopften immer wieder diverse Behörden beim „Self-Made-Millionär“ an und führten Razzien durch. Nun folgte die erste von möglicherweise zahlreichen Konsequenzen (mehr News aus NRW bei RUHR24).