Das erste Motorrad der Welt stammt aus Baden-Württemberg

Noch vor dem ersten Automobil wurde in Baden-Württemberg das erste Motorrad der Welt konstruiert. Es war zugleich das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Stuttgart - Das erste Automobil der Welt wurde zwar im Jahr 1885 mit dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 von Carl Benz konstruiert, die im selben Jahr von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach patentierte „Standuhr“, der weltweit erste schnell laufende Benzinmotor, ist für die Entwicklung der modernen Mobilität aber genauso wichtig. Zuvor hatte es nämlich nur Gasmotoren gegeben, die aufgrund ihrer Größe für den Einbau in Fortbewegungsmitteln nicht geeignet waren. Mit der „Standuhr“ hatten Daimler und Maybach aber die Möglichkeit, genau diese Vision umzusetzen und motorisierten in den folgenden Jahren nahezu jedes damals gängige Fortbewegungsmittel.

Das erste Motorrad der Welt entstand als Belastungstest für den ersten schnell laufenden Benzinmotor, die „Standuhr“. © Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz Classic Archive

Deshalb wurde in Baden-Württemberg nicht nur das Auto, sondern auch das erste Motorboot (1886) und die erste motorisierte Straßenbahn (1887) der Welt erfunden. Als erster Belastungstest für ihren neu entwickelten schnell laufenden Benzinmotor bauten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach die „Standuhr“ jedoch 1885 in den sogenannten „Reitwagen“ ein, dem ersten Motorrad der Geschichte. Obwohl Daimler und Maybach damit das Motorrad erfanden, ist der von ihnen und Carl Benz mitgegründete heutige Weltkonzern Mercedes-Benz, im Gegensatz zu Dauerkonkurrent BMW, nicht für seine Motorrad-Modelle bekannt.

Erstes Motorrad und Fahrzeug mit Verbrennungsmotor unternahm 1885 Jungfernfahrt im heutigen Stuttgart

Die Grundlage für das erste Motorrad der Welt war ein hölzernes Zweirad, dem Vorgänger des Fahrrads, das vom Karlsruher Erfinder Karl Drais im Jahr 1817 erfunden wurde. Daimler und Maybach verbauten ihren selbstkonstruierten Benzinmotor erstmals in dem Gefährt. Im August 1885 meldeten die beiden Ingenieure das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor überhaupt zum Patent an. Daimler nannte es „Fahrzeug mit Gas- beziehungsweise Petroleum-Kraftmaschine“, der heute gängige Name „Reitwagen“ entstand erst später. Seine Jungfernfahrt unternahm das erste motorisierte Fahrzeug nur wenige Wochen später im Stadtgebiet der heutigen Landeshauptstadt Stuttgart.

Der von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach 1885 konstruierte „Reitwagen“ gilt als erstes Motorrad der Geschichte. © Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz Classic Archive

Name Daimler-Reitwagen Konstruktionsjahr 1885 Konstrukteure Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach Motor Standuhr (schnelllaufender Einzylinder-Viertaktmotor) Bauort Cannstatt, Königreich Württemberg Leistung 0,37 Kilowatt / 0,5 PS Höchstgeschwindigkeit 12 Kilometer pro Stunde Verbleib Patentwagen 1903 bei Brand zerstört

Wie Mercedes-Benz im Jahr 2010 in einer Presseinformation ausführte, fuhr der von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach konstruierte Reitwagen im November 1885 erstmals eine längere Strecke in der Öffentlichkeit. Konkret legte das erste Motorrad der Geschichte die rund drei Kilometer zwischen Cannstatt und Untertürkheim zurück. Beide waren zu diesem Zeitpunkt noch eigenständige Gemeinden, die erst 1905 zusammen mit Wangen nach Stuttgart eingemeindet wurden. „Was aus heutiger Sicht ein Katzensprung ist, war damals eine Großtat“, heißt es in der Mitteilung.

Vorreiter der modernen Mobilität: Nachbauten des Reitwagens in Stuttgart und München zu sehen

Der Reitwagen von Daimler und Maybach hat damit noch vor dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 und der Daimlerschen Motorenkutsche bewiesen, dass ein Verbrennungsmotor ein straßentaugliches Fahrzeug antreiben und ein einzelner Mensch dieses kontrollieren kann. Bei der Jungfernfahrt des Benz Patent-Motorwagens, die von Carl Benz‘ Frau Bertha Benz unternommen wurde, wurde eine Apotheke in Wiesloch zur ersten Tankstelle der Welt. Der 1885 konstruierte Reitwagen wurde von Wilhelm Maybach im übrigen noch erweitert und technisch verbessert. Der originale Daimler-Reitwagen war im Jahr 1903 bei einem Feuer zerstört worden, es bestehen aber zehn Replikate.

Der 1885 konstruierte „Reitwagen“ von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach war das erste Motorrad der Geschichte. © Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz Classic Archive

Neun dieser Nachbauten dienen als Ausstellungsstücke, eines befindet sich im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, ein weiteres im Deutschen Museum in München und ein Modell kann man sogar noch heute probefahren. Im Übrigen ist auch Gottlieb Daimlers Versuchswerkstatt, wo das erste Motorrad der Welt entstand, noch heute im Kurpark in Bad Cannstatt zu besichtigen. Der heutige Mercedes-Konzern hatte mit seiner Tuning-Tochter AMG zwar 2014 eine Kooperation mit dem italienischen Motorradbauer MV Agusta geschlossen, die 2017 wieder gelöst wurde, ist selbst aber nicht als Hersteller motorisierter Zweiräder bekannt.