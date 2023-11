Die beste Weißwurst Europas gibt es in Baden-Württemberg

Von: Nadja Pohr

Eine Metzgerei in Baden-Württemberg wurde für die beste Weißwurst Europas premiert. (Symbolfoto) © IMAGO/Rüdiger Wölk

Die Weißwürste haben in Bayern eine echte Tradition. Doch die beste Ware bekommt man nicht in München oder anderswo im Freistaat, sondern in Baden-Württemberg bei der Metzgerei Burkhardt.

Mannheim - Die Weißwurst zählt wahrlich zur Leibspeise der Bayern. In Sachen Geschmack gewinnt jedoch die Weißwurst aus einer Stadt im Südwesten. Bei BW24 lesen sie nun, wo es die beste Weißwurst Europas in Baden-Württemberg gibt.

Den Bayern dürfte dieses Ergebnis wohl nicht wirklich schmecken. Immerhin wurde die Weißwurst im Jahr 1857 in einem Münchner Wirtshaus erfunden. Aus einem vermeintlichen „Fehlfabrikat“ entwickelte sich die Wurst zu einer echten Tradition im Freistaat.