ESC-Legende Urban bringt deutschen A-Promi für seine Nachfolge ins Spiel

Von: Anna-Lena Kiegerl

Nach 25 Jahren als ESC-Kommentator ist für Peter Urban in diesem Jahr Schluss. Doch wer wird ihn beerben? Nun nennt er selbst eine mögliche Kandidatin.

München – Er gehörte zum Eurovision Song Contest einfach dazu: Kommentator Peter Urban. Doch zum ersten Mal seit 25 Jahren wird die Show 2024 ohne ihn ausgestrahlt. Im Alter von 74 Jahren hat er sein Karriereende bekannt gegeben.

Große Fußstapfen, in die da jemand treten muss. Aber wer? Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung schlägt die ESC-Legende nun eine deutsche Berühmtheit für seine Nachfolge vor und erklärt, welchen Teilnehmer er sich für den Wettbewerb im kommenden Jahr wünschen würde.

Urban schlägt Anke Engelke als Nachwuchs vor: „Sie liebt den ESC.“

Anke Engelke wäre die ideale Nachfolgerin, sagt Urban: „Ich weiß nicht, ob sie es machen würde, aber sie liebt den ESC, ist witzig, ist empathisch und eine sympathische Frau – und sie hat Mitgefühl für andere.“ Zudem erklärt er die Wichtigkeit der Balance, die ein Moderator beim ESC mitbringen müsse. Denn obwohl Ironie wichtig sei, dürfe es nicht zynisch werden.

Und: Engelke hat ESC-Erfahrung. 2011 moderierte sie zusammen mit Stefan Raab die Show in Deutschland. Lena Meyer-Landrut hatte den ESC mit ihrem Sieg in Oslo nach Hannover gebracht.

2023 war für Peter Urban das letzte Jahr als Kommentator des ESC. © IMAGO/Malte Ossowski, Sven Simon

Als deutschen Act für den ESC im Jahr 2024 könnte sich die Song-Contest-„Legende“ einen besonders gut vorstellen: Johannes Oerding, der unter anderem für seinen Song „An guten Tagen“ bekannt ist. „Aber der ist mittlerweile schon so erfolgreich in Deutschland, dass ich nicht weiß, ob der das tun würde. Viele der deutschen Künstler glauben, dass sie sich selber schaden, wenn sie beim ESC nicht gut abschneiden.“ Doch dass Oerding wirklich als deutscher Kandidat für den ESC 2024 antritt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Denn der Musiker hat beim SWR bereits eine Pause für das kommende Jahr angekündigt.

Urban wird auch weiterhin mit dem ESC in Verbindung gebracht: „wirklich berührend“

„Mein rechtes Bein ist kürzer, ich kann nicht gut laufen. Wenn man am Stock geht und beim ESC weite Strecken hinter sich bringen und Treppen steigen muss, behindert das sehr“, erklärt Urban seinen Rücktritt im letzten Jahr. Zudem werde er auch jetzt noch immer wieder auf den ESC angesprochen, was er auch „wirklich berührend“ finde. Doch, so erklärt er: „Aber irgendwann ist mal Schluss. Ich wollte das lieber selber entscheiden, bevor jemand den Tattergreis zum Aufhören zwingt.“ Wer nun die Nachfolge Urbans antreten wird, bleibt bisher ungewiss. Dennoch kommen so einige für den Job infrage.