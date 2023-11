Essen, Dortmund, Herne – welche Weihnachtsmärkte im November beginnen

Von: Sofia Popovidi

Drucken Teilen

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Essen ist bereits seit 17. November geöffnet. (Archivbild) © Andrä Hirtz/Imago

Zahlreiche Weihnachtsmärkte starten Ende November in NRW. Unter anderem ist in Dortmund der größte Weihnachtsbaum der Welt zu sehen.

Köln – In der kalten Jahreszeit verwandeln sich die Städte Nordrhein-Westfalens in leuchtende Weihnachtslandschaften. Mit dem Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln in der Luft, beginnen auch die ersten Weihnachtsmärkte in NRW ihre Pforten zu öffnen.

Neben den Weihnachtsmärkten in Köln und Düsseldorf starten auch zahlreiche im Ruhrgebiet. Unter anderem läuft bis zum 30. Dezember der Weihnachtsmarkt in Dortmund, wo der größte Weihnachtsbaum der Welt zu sehen ist.

wa.de zeigt, welche Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet Ende November öffnen.