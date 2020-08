Essen: Verbot fürs Grillen kommt ab 2021

Der Rat der Stadt Essen hat ein Grillverbot für die gesamte Stadt ab 2021 beschlossen. Aber es gibt ein Schlupfloch.

Essen – Grillen wird für die Bewohner der Stadt Essen ab 2021 nicht mehr ganz so entspannt, wie derzeit. Der Rat der Stadt, in dem SPD und CDU die Mehrheit haben, hat sich am Mittwoch (26. August) auf ein Grillverbot im gesamten Stadtgebiet geeinigt, berichtet RUHR24.de*.

Das Verbot gilt aber nicht für spezielle Grillzonen, die die Stadt künftig festlegen will. Der Grillverbot in Essen soll laut den aktuellen Plänen im April 2021 greifen*. Wer dagegen verstößt, kann mit einem Bußgeld bis zu 1000 Euro bestraft werden. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.