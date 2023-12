15 Weihnachtsmarkt-Leckereien, die es nur in bestimmten Ecken Deutschlands gibt

Von: Jana Stäbener

Drucken Teilen

Keine Lust mehr auf Bratwurst, Kartoffelpuffer und Schokofrüchte? Diese weihnachtlichen Spezialitäten gibt es nicht überall.

Weihnachtsmärkte in Deutschland (die dieses Jahr mehr für GEMA-Musik zahlen müssen), sind nicht nur für ihre festliche Atmosphäre bekannt, sondern auch für eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen, die so vielfältig und einzigartig sind wie unsere Bundesländer.



Doch welche winterlichen Snacks gibt es wo? Nachdem BuzzFeed News Deutschland schon einmal eine Künstliche Intelligenz gefragt hat, welche Landeshauptstadt den schönsten Weihnachtsmarkt hat, bekommt die KI nun eine weitere Aufgabe: Sie sollte typische Weihnachtsklassiker aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands nennen.



Zugegeben: Ohne ein paar Ausbesserungen, Recherche und Nachfrage-Runden im Team (also mit menschlicher Intelligenz) ging es dann doch nicht. Hier sind 15 Weihnachtsmarkt-Spezialitäten, die nicht überall im Land zu finden sind – dafür aber umso häufiger in ihrer Herkunftsregion:

1. Bethmännchen in Frankfurt

Bethmännchen sind ein traditionelles Weihnachtsgebäck aus Frankfurt am Main und werden in der Regel im Advent gebacken und genascht. Das passende Rezept dazu gibt es hier. © Einfach Tasty

Ein traditionelles Gebäck aus Marzipan, oft mit Mandeln garniert, das speziell mit dem Frankfurter Weihnachtsmarkt verbunden ist. Hier gehts zum Bethmännchen-Rezept von Einfach Tasty.

2. Winter-Lerchen in Leipzig

Ein traditionelles Gebäck aus Mürbeteig, gefüllt mit Marzipan, Nüssen und Marmelade, das in Leipzig serviert wird.

3. Sternkrapfen in Bayern

Ein Hefegebäck mit Zimt und Zucker in Sternenform. In manchen bayerischen Ortschaften auch als „Zimtsterne“ oder als „Sterntaler“ bekannt.

4. Grünkohl mit Pinkel im Norden

Grünkohlverkauf am Weihnachtsmarkt in Moers. © IMAGO/Funke Foto Services

Eine deftige Spezialität, die auf Weihnachtsmärkten im nordwestlichen Teil Deutschlands angeboten wird.

5. Aachener Printen

Ein Lebkuchengebäck, das traditionell in Aachen hergestellt wird und auf dem dortigen Weihnachtsmarkt verkauft wird.

6. Dinnete im Schwabenland

Dinnete, ähnlich der elsässischen Tarte flambée, ist eine Art dünner Fladen, der traditionell im süddeutschen Raum, vor allem in Baden-Württemberg, zu finden ist. Der Teig wird oft mit Sauerrahm, Zwiebeln, Speck und manchmal auch mit Käse belegt und dann knusprig gebacken.

7. Prüllkers in Ostfriesland

Prüllkers sind so eine Art große Quarkbällchen. Eine traditionelle ostfriesische Spezialität, die dort auch auf Weihnachtsmärkten serviert wird. Sie sind Schmalzkuchen (siehe Punkt 15) sehr ähnlich.

Abonnier‘ unsere Kanäle: Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp und Telegram.

8. Westfälischer Grillschinken im Pott

Westfälischer Grillschinken ist eine Spezialität aus Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus der Region Westfalen. Der Schinken wird gewürzt, geräuchert und dann langsam gegrillt, was ihm einen besonders herzhaften Geschmack verleiht. Auf Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet darf er nicht fehlen.

9. Poffertjes in NRW

Poffertjes sind eine niederländische Süßspeise, die auch auf deutschen Weihnachtsmärkten in Grenznähe (in Nordrhein-Westfalen vor allem) sehr beliebt ist. Es sind kleine, fluffige Pfannkuchen, die typischerweise mit Puderzucker bestäubt und mit einem Stück Butter serviert werden.

10. Bremer Klaben

Ein stollenähnliches, reichhaltiges Früchtebrot, das speziell in der Bremer Region zu finden ist.

11. Krautschupfnudeln

Krautschupfnudeln sind ein traditionelles Gericht aus Süddeutschland, insbesondere aus dem Schwabenländle und Bayern. Es handelt sich um handgeformte Nudeln, die mit Sauerkraut, Speck und manchmal auch anderen Zutaten wie Zwiebeln gebraten werden. In Süddeutschland sind sie auf vielen Weihnachtsmärkten zu finden (so wie hier in Esslingen).

12. Sanddornpunsch an Deutschlands Küsten

Sanddornpunsch ist ein wärmendes Getränk, das vor allem auf norddeutschen Weihnachtsmärkten zu finden ist. Es wird aus dem Saft der Sanddornbeere hergestellt und oft mit Gewürzen wie Zimt und Nelken sowie manchmal mit einem Schuss Alkohol verfeinert.

13. Rauchwurst in Mecklenburg-Vorpommern

Rauchwurst ist eine Spezialität, über die man nicht in ganz Deutschland stolpert. Auf vielen Weihnachtsmärkten in Mecklenburg-Vorpommern (wie hier in Rostock) ist der Snack jedoch zu finden.

14. Schmalzkuchen in Hamburg

Schmalzkuchen sind eine Art kleines, süßes Gebäck, das traditionell auf norddeutschen Weihnachtsmärkten angeboten wird. Sie werden aus einem Hefeteig hergestellt, in Fett ausgebacken und anschließend mit Puderzucker bestreut.

15. Pfälzer Saumagen

Eine typische pfälzische Spezialität, die auch auf Weihnachtsmärkten Rheinland-Pfalz zu finden ist. Zum Beispiel im Brötchen auf einem Weihnachtsmarkt in Deidesheim (siehe oben).

Mehr zum Thema: Sag uns, was du bei diesen Plätzchen fühlst und wir verraten dir dein geistiges Alter

Die Redakteurin Jana Stäbener hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.