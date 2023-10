Führerschein-Tests für Senioren: Fahrlehrer lehnen verpflichtende Tests ab

Geplante Führerschein-Reform der EU: Das sagen Fahrlehrer zu Tests für Senioren

Von: Daniela Petersen

Die geplante EU-Führerschein-Reform hat es in sich – gerade für Senioren. Fahrtauglichkeits-Tests sind vorgesehen.

Die geplanten EU-Führerscheinregeln haben es in sich – gerade für Senioren. Laut einem Entwurf müssten sie eine medizinische Untersuchung machen, damit der Führerschein seine Gültigkeit behält. Was sagen Fahrlehrer zu den Plänen?

Fulda – Die Augen lassen nach, das Gehör funktioniert nicht mehr 100-prozentig, die Vergesslichkeit nimmt zu und auch der Schulterblick fällt schwer: Doch ab wann sollten Senioren kein Auto mehr fahren? Und: Sind ältere Menschen im Straßenverkehr überhaupt eine größere Gefahr als andere Verkehrsteilnehmer?

Führerschein-Reform der EU: Was Fahrlehrer zu Senioren-Tests sagen

Statistisch gesehen ist das nicht der Fall. Laut Statistischem Bundesamt waren 2021 deutschlandweit rund 66.800 Menschen ab 65 Jahren in Unfälle verwickelt. Das waren 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung macht allerdings 22,1 Prozent aus.

Was jedoch auch auffällt: In mehr als zwei Drittel der Fälle trugen die Personen ab 65 die Hauptschuld am jeweiligen Unfall – weil sie die Vorfahrt genommen hatten oder beim Abbiegen, Wenden und Anfahren Fehler machten. Das mit Abstand höchste Unfallrisiko haben aber junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren. 2020 waren 17,4 Prozent aller bei Unfällen verletzten oder getöteten Personen in dem Alter, wobei der Anteil an der Gesamtbevölkerung nur 7,5 Prozent betrug.



Der Entwurf der Vorsitzenden des Verkehrsausschusses des Europäischen Parlaments, Karima Delli, Abgeordnete der französischen Grünen, nimmt daher auch diese Altersgruppe ins Visier. So soll es für Fahranfänger ein Nachtfahrverbot und ein Tempolimit außerhalb von Ortschaften geben.



Bei Senioren soll der Führerschein ab 60 Jahren nur noch sieben Jahre gültig sein, ab 70 nur noch fünf und ab 80 noch zwei. Um ihn zu verlängern, müssten die Fahrwilligen eine medizinische und psychologische Untersuchung machen.

Dass Führerscheine in Deutschland ein Ablaufdatum haben, ist nicht neu. Ein großer Umtausch der alten Dokumente ist schon länger im Gang und geschieht nach Geburtenjahrgängen. Personen, die vor 1953 geboren sind, müssen den Führerschein spätestens bis zum 19. Januar 2033 umgetauscht haben. Das Dokument ist auf 15 Jahre befristet, danach gibt es einen neuen Scheckkartenführerschein, bisher ohne Prüfung und ohne Gesundheitscheck. Geht es nach Karima Delli, soll sich genau das ändern.

Führerschein-Tests für Senioren: Fahrlehrer lehnen verpflichtende Tests ab

Was sagen Fahrlehrer zu der Debatte um Fahrtauglichkeits-Checks für Senioren? Die Fuldaer Zeitung hat sich bei einigen Fahrschulen umgehört. Ulrich Pauli (55) von der Fahrschule Pauli in Schlüchtern im Kinzigtal hält nichts von einem vorgeschriebenen Test: „So etwas zwanghaft anzuordnen halte ich für bedenklich“, sagt der 55-Jährige. Statistisch gesehen seien ältere Leute nicht mehr als andere Altersstufen an Unfällen beteiligt. „Ich denke nicht, dass man da den Hebel ansetzen muss, weil es gefährlich ist.“

Pauli spricht auch aus Erfahrung. Immer mal wieder hat er Senioren, die bei ihm eine Fahrstunde nehmen, um die Fahrtauglichkeit überprüfen zu lassen. „Manchmal fädeln das Sohn oder Tochter ein oder es gibt eine Krankheitsgeschichte, wo es sinnvoll ist, das Fahren zu überprüfen. Ein Mann, er ist schon über 80, kommt jedes Jahr und nimmt ein, zwei Fahrstunden. Und ich muss sagen, er fährt vernünftig“, sagt Pauli. Er habe sich neben einem älteren Fahrer noch nie unsicher gefühlt.

„Ich bin prinzipiell dafür, dass man sich – egal in welchem Alter – weiterbildet. „Auf freiwilliger Basis wäre ein Fahrtest für Senioren sinnvoll“, erklärt Michael Krebs (54), Inhaber der Fahrschule Krebs in Fulda. Wenn er Personen schule, die schon länger einen Führerschein haben, da merke er immer wieder Defizite bei den Verkehrsregeln: „Welche Regeln gelten im Kreisverkehr, was beim Verlassen eines verkehrsberuhigten Bereichs oder was bedeutet der Grünpfeil auf einem Schild? Das sind alles Sachen, die nicht jeder weiß“, sagt Krebs. Das betreffe nicht nur Senioren, sondern auch schon Leute ab 50.

Hinzu komme, dass sich im Straßenverkehr mit E-Bikes und E-Scootern einiges geändert habe. „Ich halte nichts davon, zu drohen, dass der Führerschein nach so einem Test weg ist. Aber mal einen Schulterblick zu machen oder Dinge wieder in Erinnerung rufen, wäre sinnvoll. Eine Weiterbildung – in welcher Form auch immer – würde zur Sicherheit beitragen. Und wo gibt es das auch sonst, dass man einmal eine Fahrprüfung macht und dann für den Rest des Lebens ein Anrecht hat Auto zu fahren? Auch bei einem Flugschein muss man nachweisen, dass man im Jahr genügend Flugstunden hatte.“

„Ich kenne viele Rentner, die besser fahren, als die Jungen, weil sie viel mehr Erfahrung haben. Junge Leute überblicken die Verkehrssituation häufig nicht und sind recht unkonzentriert“, sagt Christoph Beck. Der 62-Jährige betreibt seit über 30 Jahren die Fahrschule Hutera-Becko in Schlitz im Vogelsberg. Von einem Test hält er nicht viel.

Und noch etwas gibt er zu bedenken: Wenn ältere Menschen, die auf dem Land leben, den Führerschein abgeben müssen, dann haben sie ein Problem: „Man muss nur mal nach 20 Uhr versuchen von Fulda nach Schlitz zu kommen. Die Busverbindungen sind ein Witz. Es gibt gar nicht die Infrastruktur, und immer mehr Ärzte ziehen sich aus dem ländlichen Raum zurück. Da machen es sich die Politiker zu einfach“, sagt Beck. Sehtests oder Hörtests hält er für sinnvoll, eine Einheitsuntersuchung, „die alle über einen Kamm schert“, hingegen nicht. „Fahrpraxis, Umgebung und wie man das Fahren gelernt hat, spielen oft eine größere Rolle als das Alter.“