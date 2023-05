Ehepaar gewinnt gut 8,4 Millionen Euro

Lotto

Rund 8,4 Millionen Euro hat ein Paar aus dem Landkreis Zwickau im Lotto gewonnen. Bisher haben sie noch niemandem von dem Gewinn erhält - auch den Kinder nicht.

Leipzig - Ein Ehepaar aus dem Landkreis Zwickau hat im Lotto rund 8,4 Millionen Euro gewonnen und sein Glück erst mit Verspätung realisiert. Die beiden hätten bei der Kontrolle des Tippscheins nicht glauben können, was sie da sahen, berichtete Sachsenlotto am Mittwoch über die neuen Multimillionäre. Ein Anruf bei Sachsenlotto in Leipzig brachte dann Gewissheit. Das Paar hatte bei der Ziehung am 22. April 6 Richtige und zudem die Superzahl. Dafür gab es exakt 8 457 175,90 Euro. Das Geld ist inzwischen überwiesen. Der Gewinn wurde bereits am 24. April von Sachsenlotto mitgeteilt.

„Wir haben noch niemandem von dem Gewinn erzählt, auch unseren beiden Kindern noch nicht. Es ist so ungewohnt, jetzt wirklich Millionär zu sein. Wir brauchen einfach noch Zeit“, zitierte die Lottozentrale das Ehepaar. Für die beiden sei jetzt Diskretion besonders wichtig. Deshalb hätten sie darum gebeten, so vage wie möglich zu bleiben. „Sie haben auf weiteren Angaben zu sich, ihrer Familie, ihrer Arbeit und ihren Plänen verzichtet. Zunächst möchten sie so weiterleben, wie bisher und ganz in Ruhe ihre Zukunft planen zu können“, hieß es.

In der Rangfolge der 160 Millionengewinne bei Sachsen-Lotto reiht sich dieser Gewinn auf Platz 13 ein. Erst am vergangenen Wochenende ging ein solcher Gewinn in den Freistaat. Ein Lottospieler aus dem Vogtland räumte am Samstag beim Spiel 77 knapp 2,2 Millionen Euro ab. dpa