Europapark soll schon bald wieder öffnen - mit neuen Attraktionen

Der Europapark öffnet bald seine Tore: Ab dem Pfingstwochenende am 22. Mai sollen wieder Besucher in den Freizeitpark kommen dürfen. Die Vorbereitungen laufen.

Rust - Noch ist es aufgrund des Coronavirus in Baden-Württemberg* (BW24 berichtete) ruhig im Europapark und der Wasserwelt Rulantica: Während der Park in der vergangenen Saison ein besonderes Coronavirus-Konzept* hatte, um öffnen zu kommen, ist er seit November geschlossen. Zwischenzeitlich mussten sogar 3.500 Mitarbeiter des Europaparks in Kurzarbeit* gehen. Eigentlich sollte der Europapark zum 100. Geburtstag des Gründers Franz Mack am 7. März wieder öffnen. Der Lockdown macht den Betreibern jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Wie die Badische Zeitung berichtet, soll der Europapark nun pünktlich zum Pfingstwochenende am 22. Mai in die neue Saison starten. Das ist zumindest das Datum, an dem die neue Attraktion der Wasserwelt Rulantica eingeweiht werden soll. Hier entsteht ein Freiluft-Wasserspielplatz: Direkt neben der Indoor-Wasserwelt gibt es mehrere Körperrutschen mit einer Länge von bis zu 51 Metern.

+ So sieht es bisher in der Wasserwelt Rulantica im Europapark aus (Archivbild). © Europapark.

Europapark: Neuer Wasserspielplatz und ein Kinder-Spielbereich

Der Europapark selbst hält sich noch zurück: Bisher gibt es nur wenige Informationen über die neue Außenwelt von Rulantica. Das Online-Magazin für Freizeitparks Parkerlebnis.de berichtet jedoch, dass es insgesamt zwei neue Bereiche geben soll. Einer davon ist „Svalgurok“ - er wird von Rulantica als Deutschlands größter Wasserspielplatz bezeichnet und bietet Kindern und Erwachsenen insgesamt neun Rutschen.

Den kleinen Fans des Rulantica-Masskotchens Snorri, einem lilafarbenen Tintenfisch, wird ebenfalls etwas geboten: „Snorris Strand“ ist der zweite neue Bereich im Europapark. Er soll den jüngsten Besucher viel Spaß in seichtem Wasser bereiten. Ob diese Attraktion jedoch pünktlich zum Pfingstwochenende fertiggestellt sein wird, ist noch offen.

Europapark bietet futuristisches Restaurant ab Herbst

Ein neues Restaurant ist ebenfalls für die anstehende Saison geplant. Nach Informationen von Parkerlebnis.de werden die zahlreichen Gastronomie-Angebote im Europapark bald durch das „Eatrenalin“ ergänzt. Das hochmoderne Konzept verspricht viel: So sollen ab Herbst 2021 die Besucher des Europaparks auf steuerbaren Stühlen eine kulinarische Reise in die Zukunft antreten. Das Konzept sehe vor, dass die Gäste durch verschiedene Kulissen befördert werden, in denen ihnen unterschiedliche, auf die Umgebung angepasste Gerichte serviert werden. Um den kulinarischen Aspekt kümmert sich Zwei-Sterne-Koch Peter Hagen-Wiest.

Das „Eatrenalin“ im Europapark Rust soll nicht das einzige neue Restaurant bleiben: Nach der Erprobungsphase könne man sich laut den Gesellschaftern, zu denen auch Europapark-Geschäftsführer Thomas Mack zählt, eine weltweite Franchise-Kette vorstellen: Standorte in internationalen Metropolen wie New York oder Tokio seien geplant, heißt es vom Europapark.

Europapark: Saunalandschaft „Hygge“ endlich nutzbar?

Bereits im Oktober 2020 ist der Wellness- und Ruhebereich des Rulanticas um das „Hyggedal“ erweitert worden. Auf 1.000 Quadratmetern Fläche wird den Besuchern des Europaparks und der Indoor-Wasserwelt eine Wohlfühloase geboten: Auf Liegestühlen, in einer der zwei Holzsaunen oder auf der großen Außenterrasse sollen Besucher die Möglichkeit bekommen, dem Treiben des Freizeitparks zu entfliehen. Das Problem ist nur, dass aufgrund der Corona-Einschränkungen das „Hyggedal“ bisher nur wenig genutzt konnte. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.