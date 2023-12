Europas schlechteste Bahnhöfe befinden sich alle in Deutschland

Von: Maximilian Gang

Die deutschen Großbahnhöfe schneiden in einem Ranking sehr schlecht ab. Die schlimmsten Bahnhöfe in Europa befinden sich alle in der Bundesrepublik.

Köln – Wer häufiger mit den Zügen der Deutschen Bahn unterwegs ist, hat bereits die ein oder andere Stunde an einem der Bahnhöfe in Deutschland verbracht. Je nachdem, wo man sich befindet, kann die Wartezeit auf den nächsten Zug angenehm oder nervig sein. In der Bundesrepublik ist das Warten dabei offenbar vergleichsweise häufig nervig: Laut einem Ranking gehört nur ein deutscher Bahnhof zu den besten Großbahnhöfen Europas. Und: Die sechs schlechtesten befinden sich allesamt in der Bundesrepublik – einer davon liegt in Nordrhein-Westfalen.

24RHEIN zeigt, welche deutschen Bahnhöfe im Europa-Ranking hinten liegen und woran das liegt.

Der Essener Hauptbahnhof gehört laut einem Ranking zu den schlechtesten Bahnhöfen Europas. (Archivbild) © Schoening/Imago