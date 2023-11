Europas schmalstes Haus steht am Bodensee

Von: Nadja Pohr

Drucken Teilen

In der Kirchstraße 29 befindet sich das schmalste Haus in Europa. © Fotomontage BW24/IMAGO/Chromorange

Wer nicht aufmerksam hinsieht, der läuft am Gebäude in der Kirchstraße 29 am Bodensee schnell mal vorbei. Denn dort befindet sich das schmalste Haus in Europa.

Mehr zum Thema Das schmalste Haus in Europa steht am Bodensee

Vorarlberg - In der Region am Bodensee steht ein außergewöhnliches Gebäude, das über die Jahre zu einer Touristenattraktion wurde. BW24 berichtet über das schmalste Haus Europas, dass sich dort befindet.

Der Bodensee ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel in Baden-Württemberg. Gleich drei Länder umschlingen den Binnensee: Deutschland, Schweiz und Österreich. Dementsprechend gibt es in der Region auch viel zu erleben.