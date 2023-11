Wetter-Experte sagt den Winter für Baden-Württemberg ab

Von: Nadja Pohr

Regen wird anstelle von Schnee den Dezember in Baden-Württemberg dominieren. © IMAGO/Frank Hoermann /SVEN SIMON

Wetter-Experte Dominik Jung erklärt den Winter im Dezember 2023 für abgesagt und nimmt den Hoffnungen auf weiße Weihnachten in Baden-Württemberg den Wind aus den Segeln.

Stuttgart - Ein Wettermodell kündigte kürzlich für den Südwesten einen großen Wintereinbruch an. Doch das sei nun Schnee von gestern. Bei BW24 lesen Sie, wie Meteorologe Dominik Jung die Entwicklung des Winters in Baden-Württemberg einschätzt.

In den nächsten Tagen setzt sich das Schmuddelwetter in Baden-Württemberg fort. Am Freitag (17. November) könnte es in einigen Regionen nochmal eine weiße Überraschung geben. Ansonsten dominieren starke Regenfälle und ein Sturm das Wetter im Ländle.