Ciao April-Regen, hallo Frühling? – die aktuelle Wetter-Prognose lässt hoffen

Von: Jennifer Lanzinger

Der Frühling kehrt vielerorts zurück, viele Menschen können sich am langen Wochenende über Sonne und milde Temperaturen freuen. Die aktuellen Wetter-Aussichten im Überblick.

Offenbach – Als wirklich beständig kann das Wetter aktuell vielerorts in Deutschland nicht bezeichnet werden. Ob Schauer oder gar Gewitter, trübe Aussichten und kühle Temperaturen: das Wetter in Deutschland wechselt aktuell fast täglich seine Facetten. Nachdem Unwetter am Freitag (28. April) beispielsweise in Baden-Württemberg für zahlreiche überflutete Keller und sogar für einen Hangrutsch gesorgt haben, musste auch am Samstag vielerorts mit Schauern und vereinzelt Gewittern gerechnet werden.

Die Aussichten wenden sich jedoch wieder sonnigeren Zeiten zu, der Deutscher Wetterdienst (DWD) kündigt viele Sonnenstunden an.

Wetter in Deutschland: Endlich wieder Sonne – Frühling kehrt vielerorts zurück

Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag erklärt hatte, soll bereits der Sonntag länger sonnig sein. Und auch trocken soll es in den meisten Regionen bleiben. Einzige Ausnahme: im südlichen Bergland könnten lokal Schauer auftreten. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 13 Grad im küstennahen Binnenland und bis zu 20 Grad im Südwesten. Der Wind weht überwiegend schwach.

Endlich wieder die Sonne und warme Temperaturen genießen können: Im Mai stehen die Chancen hierfür gut. © dpa/Wolfgang Kumm

Von der Sonne verabschieden muss sich Deutschland zumindest am Montag noch nicht. Dann scheint laut DWD-Angaben auch im Nordosten viel Sonne. Sonst wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet. Ganz so frühlingshaft bleibt es jedoch nicht überall. In der Südhälfte muss nämlich mit starker Bewölkung und gebietsweise schauerartigem Regen sowie einzelnen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen sollen zwischen 15 und 21 Grad liegen.

Wetter: Hitze-Welle in Spanien – freundlichere Aussichten für Deutschland

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, sieht in der kommenden Woche freundlichere Aussichten auf Deutschland zukommen. „Nächste Woche scheint immer wieder die Sonne, ab und zu sind ein paar Wolken unterwegs, Regen ist nicht in Sicht. Eigentlich ganz passabel für die erste Maiwoche“.

Spanien hingehen ächzt aktuell unter einer Hitze-Welle. Wassermangel macht kurz vor Start der Sommersaison vielen Regionen Südeuropas zu schaffen. Drohen massive Einschränkungen für den Urlaub?