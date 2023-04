Experten sagen Achterbahn-Wetter in Deutschland voraus

Am Samstag werden in Deutschland Höchsttemperaturen von über 20 Grad erreicht. Danach wird es allerdings wieder kühler. (Symbolfoto) © Tobias Kleinschmidt/dpa

Aprilwetter nach Maß in Deutschland: Nachdem es Wochenende fast schon sommerlich warm wird, schlägt der Winter in der kommenden Woche zurück. Eine ausführliche Prognose lesen Sie hier:

Fulda - Nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland steigen zum Wochenende hin die Temperaturen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht deshalb von einem „Blitz-Frühling“. „Eben noch Frost in der Nacht und dann richtig warm. Freitag werden bis zu 19, Samstag bis zu 23 Grad erreicht“, schreibt der Wetterexperte in seinem täglichen Newsletter für das Wetterportal wetter.net.

Von den warmen Temperaturen am Wochenende bleibt für die nächste Woche allerdings nicht viel übrig. Ab Sonntag wird es nämlich schon wieder deutlich kälter. Die Höchstwerte in Deutschland sacken auf 15 oder 16 Grad ab, kündigt Dominik Jung an. Dann kehrt der Winter zurück. „Dienstagmorgen kann es wieder Schnee bis in tiefe Lagen geben“, schreibt der Wetterexperte.