 Explosionen in Jarmen: Ehepaar kommt bei Brand ums Leben

Von: Johannes Nuß

In Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen. Es gab mehrere Explosionen. (Symbol) © Jens Kalaene/dpa

In Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen. Es gab mehrere Explosionen.

Jarmen – Bei einem Brand in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Nacht zu Samstag (24. Juni) zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Spurensuche und Sicherung durch den Kriminaldauerdienst dauert zur Stunde noch an.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer wurde gegen 3:20 Uhr am Samstagmorgen, 24. Juni, gemeldet. Gegen 5:20 Uhr wurden die zwei Toten entdeckt. Ob es sich dabei um die Hauseigentümer, einen 60-Jährigen und seine 59 Jahre alte Ehefrau handelt, war noch unbekannt. Zur Brandursache konnte die Polizei am Samstag noch keine Angaben machen.

Das Haus wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass Teile des Gebäudes eingestürzt sind. Der Schaden wurde auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Die Spurensuche und Sicherung durch den Kriminaldauerdienst dauerten an. Auch ein Brandermittler war im Einsatz.

Der Nordkurier berichtete auf seiner Internetseite am Samstag von mehreren Explosionen, die sich ereignet hätten. Offenbar habe sich das Dach durch den Druck der Explosionen angehoben, Teile davon seien auf angrenzenden Grundstücken gelandet. (jon/dpa)