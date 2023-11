Imbiss in NRW bietet besonders scharfe Currywurst an

Von: Eva Burghardt

In Wanne-Eickel gibt es die schärfste Currywurst der Welt. © Olaf Fuhrmann/imago

Im Herzen des Ruhrgebiets wartet eine feurige Herausforderung. Ein Imbiss serviert die nach eigenen Angaben schärfste Currywurst der Welt.

Wanne-Eickel – Nur mit Beratung und auf eigene Gefahr: Eine Imbissbude in Wanne-Eickel im Ruhrgebiet bietet nach eigenen Aussagen die schärfste Currywurst der Welt an. Die Kundinnen und Kunden können zwischen verschiedenen Intensitätsstufen wählen. Die höchste Stufe hat einen Wert von 16 Millionen Scoville, einen der höchst möglichen Schärfegrade. Menschen aus ganz Deutschland reisen ins Ruhrgebiet, um die Currywurst zu testen. Zwei prominente Komiker haben schon mehrfach aus der Bude berichtet.

