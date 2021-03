Wetter: Extremer Temperatursturz mit Schnee heute Abend - Deutschland wird schockgefrostet

Das Wetter am Mittwoch wird verbreitet nochmal heiter, doch Schnee und Schneeregen sind im Anmarsch.

Der Winter hat Deutschland wieder fest im Griff. „Die kühleren Luftmassen strömen nach Deutschland und verdrängen die Wärme erst mal“, sagt der Meteorologe Dominik Jung. Ein Regenband breitet sich über Deutschland aus, was die milden Temperaturen in den kommenden Stunden in den Keller sacken lassen wird. „Der Winter grüßt also noch einmal“, sagt der Experte. Deutschland wird vermutlich noch heute schockgefrostet: In der Nacht zum Donnerstag sind sogar wieder Schnee und Schneeregen möglich. Wie BW24* berichtet, muss Deutschland sich auf eine Schockfrostung einstellen – Temperatursturz und Schnee inklusive.

Das Wetter in Stuttgart ist am heutigen Mittwoch heiter, doch der Temperatursturz mit Schnee und Schneeregen steht bevor. (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.