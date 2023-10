Ostsee-Besucher postet Hochsommer-Foto im Oktober – viele sehen einen bitteren Beigeschmack

Von: Victoria Krumbeck

Bislang war der Hebst überdurchschnittlich warm. An der Ostsee waren Menschen noch im Oktober baden. Doch nicht jeder kann sich über das Wetter freuen.

Timmendorfer Strand – Hohe Temperaturen und viel Sonnenschein haben die letzten Tage viele Teile Deutschlands geprägt. Von Herbst im Oktober konnte keine Rede sein. Viele Menschen haben die letzten Tage in der Sonne genutzt. Ob Spazieren im Park oder Eis essen, der Sommer wollte nicht gehen. Anfang Oktober verbrachten auch einige Menschen ihre Zeit an der Ostsee, wie ein Fotograf zeigte.

Hochsommer im Oktober: Sonnen und Baden in der Ostsee

Bei 24 Grad in der Sonne konnten Einheimische und Urlauber das Wetter noch mal so richtig genießen. Auf Facebook teilte ein User ein Bild vom Timmendorfer Strand, das am 2. Oktober geschossen wurde. Zu sehen ist ein sommerliches Szenario: Eine Familie spielt mit einem Ball im Meer, ein anderes Kind sammelt etwas am Strand. Andere Besucher blieben in den Strandkörben oder waren sogar schwimmen, schrieb der Fotograf des Bildes zu dem Post dazu. „Und das im Oktober, als wäre es die Costa Blanca in Spanien“, so der User.

Nicht nur der Facebook-Nutzer, der laut seinem Profileintrag aus Malente stammt, wundert sich über das warme Wetter im Oktober. „(...) Diese Temperaturen sind nicht normal für einen Oktober (Klimawechsel) und es wird wahrscheinlich jedes Jahr ‚schlimmer‘“, mutmaßte eine Userin in den Kommentaren. „Es gab schon immer schöne, warme Tage im Oktober. Aber jetzt ist das der Klimawandel“, so eine andere Nutzerin. „Ist doch klasse Badewetter“, lautete ein weiterer Kommentar.

Wetterwende in Deutschland: Sommerwetter verabschiedet sich – Schnee möglich

Auch in anderen Teilen Deutschlands zeigte das Thermometer weit über 20 Grad an. So berichtete eine Userin, dass in ihrem Wohnort 28 Grad gemessen wurden. „Wahnsinn dieses Wetter um diese Jahreszeit“, schrieb sie dazu. „Gestern hatten wir fast 30 Grad“, berichtete eine weitere Nutzerin. An den bitteren Nachgeschmack denken nicht alle. „Man kann es genießen, der Winter ist lang“, kommentierte ein anderer User.

Damit wird er wohl recht behalten, denn die Wetter-Experten kündigen ab der zweiten Oktober-Hälfte einen Temperatursturz an. In Niedersachsen könnte es bald schneien, wie ein Wetter-Meteorologe prognostiziert. Aus dem Regen, der in den letzten Tagen den Norden dominierte, könnte demnächst Schnee werden. Auch in anderen Teilen Deutschlands verabschiedet sich das ungewöhnlich warme Wetter. Temperaturen unter zehn Grad, Regen und Sturmböen ziehen ab der Mitte des Monats über das Land hinweg. (vk)