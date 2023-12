Grabungen nach 8 Jahren – Polizei meldet überraschende Funde auf der Suche nach der kleinen Inga

Von: Maximilian Kettenbach

Drucken Teilen

Polizisten suchen auf einem ehemaligen Militärgelände einige Kilometer westlich von Stendal nach Spuren im Fall der fünfjährige Inga. Vor achteinhalb Jahren verschwand die fünfjährige Inga scheinbar spurlos - jetzt geht die Polizei neuen Hinweisen in dem Fall nach. Am Donnerstagvormittag sei mit Grabungen auf einem Privatgrundstück begonnen worden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Es handele sich um ein ehemaliges Militärgelände. © Cevin Dettlaff/dpa

Vor achteinhalb Jahren verschwand in Stendal in Sachsen-Anhalt die fünfjährige Inga scheinbar spurlos - jetzt geht die Polizei neuen Hinweisen in dem Fall nach.

Update vom 15. Dezember 2023: Die neuerlichen Grabungen könnten sich ausgezahlt haben. Sie wurden am gestrigen Nachmittag bereits beendet. Dabei wurden einige wenige kleine Knochen gefunden, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal, Thomas Kramer. Mehrere stammten offensichtlich von Tieren, bei einigen sei nicht sicher, ob sie menschlichen Ursprungs sind. Es seien jedoch keine markanten Knochen wie Schädel oder Becken gefunden worden, sagte Kramer. Nun ist die Rechtsmedizin am Zug. Wird der Cold Case also doch noch gelöst?

Für die Grabungen auf dem ehemaligen Militärgelände ist der Polizei zufolge ein Hinweis verantwortlich. Vermutlich handelte es sich dabei um eine private Suchaktion mit Spezialhunden Anfang Dezember. Damals hatten Spezialhunde die Gegend bei Uchtspringe, einem Ortsteil von Stendal, abgesucht und angeschlagen, wie es in einem Medienbericht heißt (Weitere Details siehe Erstmeldung).

Erstmeldung vom 14. Dezember 2023: Stendal/Halle – Das kommt aus dem Nichts und macht uns allen und vor allem der Familie der seit acht Jahren verschwundenen Inga (damals 5 Jahre jung) neue Hoffnung.

Am Donnerstagvormittag (14. Dezember 2023) sei mit Grabungen auf einem Privatgrundstück begonnen worden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Es handele sich um ein ehemaliges Militärgelände. Es werde mit Schaufeln und Spaten gegraben, auch ein Minibagger stehe bereit. Die Grabungen seien nach einem Hinweis begonnen worden, zu dem der Polizeisprecher keine näheren Angaben machen wollte.

Zusammenhang mit Maddie? Fall um vermisste Inga (5) nimmt plötzlich Fahrt auf

Möglicherweise steht dieser Hinweis im Zusammenhang mit Anwälten und Privatdetektiven, die die Familie Anfang Dezember bei der Suche unterstützten. Spezialhunde suchten dabei in einem Gebiet, das die Polizei bereits 2015 im Visier hatte. An einer Senke schlugen die Hunde nacheinander an, wie die Bild berichtet.

Die kleine Inga verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Besuch mit ihrer Familie im abgelegenen Stendaler Ortsteil Wilhelmshof - ihr Schicksal ist seither ungeklärt. Bei der Vorbereitung eines Grillfestes wurde die Fünfjährige das letzte Mal gesehen. Die Familie suchte den Hof und den angrenzenden Wald ab. Doch die umfangreiche Suchaktion hatten zu keinem Ergebnis geführt. Die Ermittler gingen rund 2000 Spuren und Hinweisen nach. Das Mädchen aus Schönebeck wird bis heute vermisst.

Eine wirkliche Spur hatten die Ermittler offenbar lange nicht. 2019 geriet der Verdächtige im Fall der vermissten Britin Maddie McCann für kurze Zeit in den Fokus der Ermittler. Das Grundstück des Verdächtigen befindet sich nur rund 90 Kilometer von dem Wald in Sachsen-Anhalt entfernt. Die dreijährige Britin Maddie McCann war am 3. Mai 2007 im Portugalurlaub aus einer Apartmentanlage verschwunden.

Ingas Mutter hoffte auf die Maddie-Spur

Nach dem Maddie-Verdacht äußerte sich Ingas Mutter Victoria Gehricke in der Magdeburger Volksstimme. „Vielleicht gibt es doch noch unausgesprochene Hinweise, die alles aus einem neuen Blickwinkel erscheinen lassen.“ Wegen dieser Hoffnung gehe sie nun an die Öffentlichkeit.

Gehricke hielt es damals für notwendig, möglichen Parallelen zum Fall Maddie weiter nachzugehen. Die Staatsanwaltschaft Stendal hatte damals jedoch bereits den Verdacht schon wieder verworfen, der 43-jährige Deutsche könne auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden Ingas stehen.

Anfang 2023 wendete sich Mutter Gehricke dann auf der eingerichteten Seite www.inga-suche.de an die Öffentlichkeit: „Bitte melden Sie sich, falls Sie, aus welchen Gründen auch immer, erst jetzt eine Beobachtung oder einen Sachverhalt mit Ingas Verschwinden in Zusammenhang sehen können.“ Sie spüre, dass ihr Kind noch lebe. (dpa, mke)