FDP kritisiert geplante Führerschein-Regelungen der EU, die Millionen Autofahrer betreffen würde

Von: Julian Baumann

Die EU plant, die Führerschein-Richtlinien massiv zu verschärfen. Kritik kommt unter anderem von der FDP. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der Verkehrsausschuss im EU-Parlament debattiert über verschärfte Führerscheinrichtlinien. Deutliche Kritik an dem Vorhaben kommt unter anderem von der FDP.

Stuttgart/Brüssel - Der Verkehrsausschuss im EU-Parlament hat Vorschläge für eine neue Führerschein-Richtlinie vorgelegt, die die der ursprünglich geplanten Reform deutlich übersteigen. Unter anderem soll die Höchstgeschwindigkeit für Fahranfänger begrenzt werden und auch für Fahrschulen und Senioren würden die Regelungen deutliche Einschnitte bedeuten. Bei BW24 lesen Sie, was die FDP in Baden-Württemberg konkret an den Führerschein-Plänen der EU kritisiert.

Die FDP im Landtag von Baden-Württemberg stellt sich auch immer wieder gegen die Pläne der grünen Landesregierung. So kritisierte die FDP beispielsweise jüngst den reinen Fokus auf die E-Mobilität bei der Landesinitiative und erklärte, E-Autos seien kein „Allheilmittel.“