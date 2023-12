Techno-Song „Drei Haselnüsse“ geht viral – Felix Harrer kann es kaum fassen

DJ Felix Harrer aus NRW geht mit einer Techno-Version einer Melodie aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ viral. © dpa/Felix Harrer / Montage: wa.de

Die Techno-Version einer bekannten Melodie aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ geht aktuell viral. Felix Harrer, ein DJ aus NRW, hat sie erschaffen.

Hamm – „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme, in der Adventszeit gibt es traditionell viele TV-Sendetermine. Felix Harrer, ein DJ aus Nordrhein-Westfalen, hat sich diesen „Hype“ nun zunutze gemacht. Seine Techno-Version „3 Haselnüsse“, die auf einer bekannten Melodie aus dem Film-Klassiker basiert, geht viral. Er selbst kann es kaum fassen.

Song millionenfach geklickt: Techno-Version „3 Haselnüsse“ geht viral

Bei TikTok, Instagram, Youtube sowie bei den Streamingdiensten Spotify und iTunes wird der Song millionenfach geklickt. Vom Erfolg sei Felix Harrer „definitiv“ überrascht. „Ich hatte gehofft, dass der Song zur Weihnachtszeit gut ankommt, aber mit so einem massiven Ansturm habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagt er gegenüber wa.de. Es sei überwältigend und bestätige, „dass Jaques Raupé und ich mit der Mischung aus Nostalgie und modernem Beat den richtigen Nerv getroffen haben.“

Techno-DJ Felix Harrer ist vom Erfolg von „3 Haselnüsse“ begeistert

„Auf Spotify sind es mittlerweile über eine halbe Million Streams, und auf iTunes haben wir es in Deutschland bis an die Spitze geschafft. Es scheint, als würde das Interesse weiter wachsen, vor allem jetzt, wo die Leute den Song in ihr Weihnachtsrepertoire aufnehmen“, sagt Harrer, der aus Selfkant in Nordrhein-Westfalen (Grenze Niederlande) stammt.

Das ist „Volks-DJ“ Felix Harrer Felix Harrer hat nach eigenen Angaben in jungen Jahren Cello und Schlagzeug gespielt, seit Anfang der 2010er-Jahre ist er als DJ aktiv. Im Jahr 2023 hatte er seine ersten Gigs bei größeren Festivals wie Tomorrowland Winter, Ruhr in Love und Electrisize. Mit der Techno-Version eines Liedes aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hat er nun einen viralen Hit gelandet.

Mittlerweile haben den Techno-Song „3 Haselnüsse“ schon offenbar so viele Menschen gehört, dass Harrer sogar auf offener Straße angesprochen wird.

„Geiler Song, Felix!“ – Techno-Version aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ geht viral

Die Reaktionen seien überwiegend positiv und oft auch persönlich, meint Harrer. „Neulich hat zum Beispiel jemand beim Dönerholen aus dem Auto heraus ‚Geiler Song, Felix!‘ gerufen, während unser Track im Hintergrund lief. Das war der Moment, in dem ich dachte: ‚Krass, das Ding geht wirklich durch die Decke‘“, sagt der Techno-DJ, der schon öfter Volksmusik mit in die Welt der elektronischen Beats genommen hat.

Einen so großen Hit wie mit „3 Haselnüsse“, der Techno-Version zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hat er bislang aber noch nicht gelandet. Er glaubt, dass der Song sogar noch bekannter werden könnte: „Ein Ende des Trends ist momentan tatsächlich nicht in Sicht.“ Harrer hat eben einen Nerv getroffen.