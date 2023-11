Die sieben höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg

Von: Dominik Grill

Teilen

Mit 246 Metern überragt der TK Elevator Testturm die Kirche des Dorfes bei Weitem. © Imago/Sven Simon

In luftigen Höhen bekommt man einen ganz anderen Blick auf Baden-Württemberg. Besonders hoch und auch vom Boden aus beeindruckend sind diese sieben Bauwerke.

Mehr zum Thema Das sind die sieben höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg

Stuttgart - Im Ländle wird seit jeher nicht nur groß geträumt, sondern auch hoch gebaut. So entstanden zahlreiche mehr oder weniger schöne, aber auf jeden Fall eindrucksvolle Konstruktionen. BW24 zeigt in einer Übersicht, welche die sieben höchsten Bauwerke in Baden-Württemberg sind.

Wer sich für weitere Rekorde und Fakten rund um Baden-Württemberg interessiert, wird bei BW24 ebenfalls fündig.