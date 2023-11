Schüler in Offenburg durch Kopfschuss getötet: Neue Details zum 15-jährigen Tatverdächtigen

Von: Teresa Toth, Romina Kunze, Kai Hartwig

An einer Schule im baden-württembergischen Offenburg gab es einen Polizeigroßeinsatz, nachdem es zu einer Schießerei gekommen war. Ein Schüler wurde getötet.

Update vom 10. November, 14.40 Uhr: Der 15-Jährige, der in einer Offenburger Schule getötet wurde, ist von zwei Schüssen getroffen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Donnerstag – wenige Stunden nach der Tat – war von mindestens einem Schuss die Rede gewesen. Nach Abgabe der Schüsse sei eine Lehrerin im Flur vor dem Klassenzimmer auf den mutmaßlichen Täter getroffen, teilten die Ermittler weiter mit. Der Tatverdächtige habe ihr auf den Kopf geschlagen. Die Frau sei leicht verletzt worden.

Die Tatwaffe, die der 15-jährige mutmaßliche Täter nutzte, stammt vermutlich aus dessen persönlichen Umfeld. Das betreffe auch die Munition, teilte die Polizei am Freitag in Offenburg mit. Nach ergänzenden dpa-Informationen kam der Jugendliche wohl zu Hause an die Waffe. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule der badischen Stadt auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen, wie Ermittler mitgeteilt hatten. Er kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Update vom 10. November, 12.15 Uhr: Am Tag nach dem Tod eines Jugendlichen infolge einer Schussverletzung an einer Schule in Offenburg dauern die Ermittlungen an. Der mutmaßliche Todesschütze (15) hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen auch einen Molotowcocktail dabei gehabt. Es sei ein Brandsatz gefunden worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Sicherheitskreisen.

Der 15 Jahre alte Tatverdächtige soll am Donnerstag (9. November) in einer sonderpädagogischen Schule der badischen Stadt auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen, wie Ermittler mitgeteilt hatten. Der tatverdächtige 15-Jährige kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Die Ermittler sicherten einen Tag nach dem Verbrechen weiter Spuren in der Schule. Es fand dort kein Unterricht statt. Die Polizei richtete eine Sonderkommission mit dem Namen „Mühlbach“ ein. Es gehe unter anderem um die Frage, warum der 15-Jährige auf seinen Mitschüler geschossen habe und woher die Schusswaffe stamme, teilten die Beamten mit. „Zunächst stehen viele sensibel zu führende Vernehmungen von Zeugen an, die es zusammen mit den bereits kursierenden Darstellungen zu bewerten gilt“, teilten die Ermittler mit.

Schulpsychologen betreuten unterdessen junge Leute der umliegenden Bildungseinrichtungen, wie das baden-württembergische Kultusministerium mitteilte.

Update vom 10. November, 6.55 Uhr: Die Ermittlungen nach der Schießerei an einer Offenburger Schule laufen auf Hochtouren. Wie ein Polizeisprecher erklärte, würden die Beamten am Freitag (10. November) erneut in die Schule gehen, um Spuren zu sichern. Zu neuen Erkenntnissen könne man sich demnach vorerst nicht äußern.

Notfallseelsorger kümmern sich nach dem Vorfall in Offenburg um die Betroffenen

Update vom 10. November, 5.53 Uhr: Nach den tödlichen Schüssen in der Waldbachschule in Offenburg bleibt die Schule am Freitag (10. November) geschlossen. Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens erklärte: „Als Stadt stehen wir mit allen Behörden und Einrichtungen im Austausch, um diese schwere Situation gemeinsam auch bewältigen zu können. Sicherlich werden die nächsten Tage und Wochen nicht einfach.“

Notfallseelsorger verschiedener Hilfsorganisationen waren direkt nach dem Vorfall vor Ort. Sie kümmerten sich um die Kinder, deren Eltern und Lehrer in einer nahegelegenen Sporthalle. „Es ist mir unbegreiflich, auf welche Weise heute ein junges Menschenleben beendet worden ist“, so Schuldezernent Hans-Peter Kopp. „Von Seiten der Stadt bieten wir jede Hilfe an, die uns möglich ist, um den betroffenen Eltern, ihren Kindern, Lehr- und Erziehungskräften sowie den Psychologen der Polizei und Notfallseelsorgern der Hilfsorganisationen in den kommenden Tagen zur Seite zu stehen.“

Tödliche Schüsse in Offenburg: „Erschreckt mich, dass es in unserem Land zu einer so schlimmen Tat gekommen ist“

Der Opferbeauftragte Schwarz sagte: „Es erschreckt mich sehr, dass es an einer Schule in unserem Land zu einer so schlimmen Tat gekommen ist.“ Er drückte den Angehörigen des getöteten Schülers sein Beileid aus. „Wir denken aber auch an die zahlreichen jungen Schülerinnen und Schüler, die Furchtbares erleben und über Stunden hinweg große Ängste erdulden mussten.“

Großeinsatz an Schule in Offenburg: Ein Tatverdächtiger ist laut Polizei festgenommen worden. © Christina Häußler/dpa

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur hatte der Täter noch mehr Munition bei sich. Dass die Zahl der Verletzten oder Toten nicht höher ausfiel, scheint einem glücklichen Zufall geschuldet: Ein zufällig anwesender Erwachsener konnte den mutmaßlichen Schützen festhalten, bis die Polizei nach kurzer Zeit eintraf.

Mutmaßlicher Todesschütze an Offenburger Schule ist 15 Jahre alt

Update vom 9. November, 19.23 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Todesschützen an der Waldbachschule in Offenburg handelt es sich um einen 15-jährigen Schüler. Wie die Polizei berichtet, ist der jugendliche Tatverdächtige noch am Abend der Schießerei in Untersuchungshaft gekommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Angriff in Schule in Offenburg: Jugendlicher (15) tötet Mitschüler offenbar per Kopfschuss

Update vom 9. November, 17.17 Uhr: Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, ist der von einem Mitschüler angegriffene Schüler seinen Verletzungen erlegen. Offenbar erlitt der Jugendliche nach Informationen der Bild einen Kopfschuss und wurde nach der Attacke vor der Schule in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort ist er nun verstorben.

Gegen 12 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe wegen Schüsse in einer Schule ein. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden im Inneren des Schulgebäudes einen verletzten Jugendlichen vor; das Opfer. Nach ersten Ermittlungen ist der mutmaßliche Täter gezielt auf seinen gleichaltrigen Mitschüler im Klassenzimmer zugegangen und hat mindestens einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe auf ihn abgegeben. In welcher Körperregion das Opfer getroffen wurde, wird in der Pressemitteilung der Polizei nicht genannt. Die Bild schreibt von einem gezielten Kopfschuss.

Ein zufällig Anwesender konnte nach Polizei-Informationen den Tatverdächtigen festhalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Derzeit wird ein persönliches Motiv in hinter dem Angriff vermutet. Noch am selben Abend soll der minderjährige mutmaßliche Schütze einer Ermittlungsrichterin vorgeführt werden.

Mitschüler wird bei Schüssen in Offenburg schwer verletzt – Polizei vermutet minderjährigen Schützen

Update vom 9. November, 16.28 Uhr: Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich derzeit in kriminaltechnischer Untersuchung. Laut Polizei-Angaben soll es sich dabei um einen „minderjährigen Deutschen“ handeln. Der Jugendliche, der wohl Schüler an der betroffenen Waldbachschule in Offenburg ist, hatte am Vormittag mit einer Waffe einen Mitschüler angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer wird derzeit im Krankenhaus behandelt, die insgesamt 180 Schülerinnen und Schüler werden durch Psychologen betreut.

Schüsse fallen an Schule in Offenburg – Polizei nimmt jugendlichen Tatverdächtigen fest

Update vom 9. November, 14.11 Uhr: Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei an der Waldbachschule in Offenburg. Dort waren Schüsse gefallen, inzwischen wurde ein Jugendlicher als Tatverdächtiger festgenommen. Er soll nach Polizeiangaben Schüler sein und „einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt“ haben.

Schüsse fallen vor Schule in Offenburg: Offenbar hat ein Schüler einen Mitschüler mit einer Schusswaffe schwer verletzt.

In der Nähe des Einsatzortes haben sich nun auch einige besorgte Eltern der Schülerinnen und Schüler eingefunden. Sie „bekommen jederzeit aktuelle Informationen in der Nord-West-Halle in der Otto-Hahn-Straße in Offenburg“, teilte die Polizei mit.

Update vom 9. November, 13.41 Uhr: Der Polizeieinsatz an einer Schule im baden-württembergischen Offenburg dauert an. Dort waren am Donnerstag Schüsse gefallen. Laut Polizeiangaben werden die „etwa 180 Schüler derzeit aus der Schule gebracht und durch geschultes Personal betreut. Sie werden nach Abschluss der Maßnahmen, die noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, dann den wartenden Eltern überstellt.“ Zudem bekräftigte die Polizei Offenburg: „Eine weitere Gefahr besteht derzeit nicht.“

Großeinsatz an Schule in Offenburg: Polizei nimmt Schüler fest – er soll „Mitschüler mit Schusswaffe verletzt“ haben

Update vom 9. November, 13.29 Uhr: An einer Schule in Offenburg (Baden-Württemberg) sind offenbar Schüsse gefallen. Wie die Polizei auf X (früher Twitter) mitteilte, konnte ein Jugendlicher als Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Schüler soll einen „Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt“ haben. Die verletzte Person „wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit wird von einem Täter und einem Verletzten ausgegangen. Von einer weitergehenden Gefahr ist derzeit nicht auszugehen“, gab die Polizei Offenburg an. Die Schule wurde weiträumig abgesperrt.

Update vom 9. November, 13.15 Uhr: Die Polizei hat via X (ehemals Twitter) weitere Details zum Großeinsatz in einer Schule in Offenburg genannt. Demnach konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, nachdem offenbar Schüsse gefallen sind: „Es handelt sich um einen Jugendlichen. Der Schüler steht im dringenden Verdacht, einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben.“

Schüsse an Schule in Offenburg: Polizei meldet Festnahme von Tatverdächtigem

Erstmeldung vom 9. November, 13.11 Uhr: Offenburg – Laut Angaben der Polizei Offenburg läuft seit 12 Uhr ein Großeinsatz. Dieser findet „in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg“ in Baden-Württemberg statt. Verschiedene Medien berichten übereinstimmend, dass Schüsse gefallen seien. Das bestätigte die Polizei zunächst noch nicht.

Großeinsatz an Schule in Offenburg: Ein Tatverdächtiger ist laut Polizei festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben konnte inzwischen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. „Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Die Schüler bleiben zu ihrer Sicherheit aktuell in den Klassenräumen“, hieß es weiter.

In Hamburg war es am Vortag ebenfalls zu einem Polizeigroßeinsatz an einer Schule gekommen. Vier Tatverdächtige im Alter von 12, 12, 13 und 14 Jahren waren anschließend festgenommen worden. (kh)