Verhaftung nach Schießerei in Hamburg: Polizei findet Waffe, Auto und Drogen

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einem Streit im Harburger Phoenix-Viertel wurden Schüsse abgegeben. Nun hat die Polizei zwei Männer festgenommen und dabei brisante Funde gemacht.

Hamburg – Ein halbes Dutzend Wochen nach einem Schusswechsel im Phoenix-Viertel von Harburg, sind zwei Männer, 27 und 32 Jahre alt, von Polizei-Spezialeinheiten festgenommen worden. Beide stehen unter dringendem Tatverdacht. Laut Polizeiaussage vom Dienstag soll der ältere der beiden der mutmaßliche Schütze sein.

Großangelegte Durchsuchungen: Polizei findet gelandene Waffen und teure Autos

In Hamburg wurden im Rahmen der Polizeiaktion mehrere Wohnstätten, eine Gaststätte und ein Gebäude in Hannover durchsucht. Dabei konnten die Beamten eine geladene Feuerwaffe, ein luxuriöses Fahrzeug sowie Bargeld und Rauschgift sicherstellen, wie es in einer weiteren Mitteilung hieß.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es Ende Oktober in einem Hinterhof der Wilstorfer Straße zuerst zu einer verbalen Konfrontation. Diese eskalierte in eine körperliche Auseinandersetzung, in der auf einen 28-Jährigen und einen 29-Jährigen geschossen wurde. Der jüngere Mann erlitt dabei eine Schussverletzung im Unterbauch. Sein Begleiter konnte zunächst in einen Kiosk fliehen. Mehrere Personen verfolgten ihn dorthin. Im Kiosk wurde der Mann laut Berichten körperlich angegriffen und erlitt eine Schusswunde im Bein. Die Täter entkamen. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.