Toter nach Brand in Wohnung entdeckt – warum jetzt eine Mordkommission ermittelt

Drucken Teilen

Bei einem Wohnungsbrand wurde ein 40-jähriger, toter Mann entdeckt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Gewaltverbrechens im Vorfeld.

Lippe – Ein Wohnungsbrand am Iltisweg in Lippe (NRW) hat sich laut Staatsanwaltschaft Detmold und Polizeipräsidium Bielefeld zu einem potenziellen Kriminalfall entwickelt, bei dem auch die Vertuschung eines Mordes geprüft wird. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt, da neueste Erkenntnisse darauf hindeuten, dass ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Was war passiert? Am Sonntag, den 19. November 2023, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 04:40 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. In einer der Wohnungen entdeckten die Einsatzkräfte den Leichnam einer Person.

Wohnungsbrand in Lippe: 40-jähriger Mann tot aufgefunden – wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens?

In Lippe wurde im Zuge eines Wohnungsbrandes eine tote Person entdeckt (Symbolbild). © Bihlmayerfotografie/Imago

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 40-jährigen Mann aus Lage, der in dem betroffenen Mehrfamilienhaus wohnhaft war. Die endgültige Identifikation des Opfers ist noch nicht abgeschlossen. Dafür hat die Obduktion des Leichnams weitere beunruhigende Details ans Licht gebracht. Demnach besteht die Möglichkeit, dass der Mann vor dem Ausbruch des Brandes Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Das Polizeipräsidium Bielefeld hat daraufhin die Mordkommission „Kralle“ eingerichtet.

Toter bei Wohnungsbrand in Lippe entdeckt: Polizei sucht nach Hinweisen zum mysteriösen Fall

Die Kriminalbeamten aus Bielefeld und Lippe konzentrieren sich nun auf die Klärung der genauen Todesursache und des Tathergangs. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0521/545-0 zu melden. Erst Ende Oktober 2023 war eine 75-Jährige bei einem Wohnungsbrand in Lippstadt ums Leben gekommen. (ots/mo) Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Mick Oberbusch sorgfältig geprüft.