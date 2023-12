Schlimmer Unfall auf A555: Zwei Menschen verbrennen in VW Polo

Von: Moritz Bletzinger

Komplett ausgebrannt ist der VW Polo nach dem Unfall auf der A555 bei Bornheim: Im Feuer starben eine Frau und ein Mann. © Benedict Lickfeld/Nord-West-Media TV

Drei Autos sind in einen Crash auf der A555 bei Bornheim verwickelt. Ein VW Polo fängt Feuer und zwei Menschen sterben. Die Polizei ermittelt.

Köln – Die Trümmerteile waren über 200 Meter verstreut. Ein schlimmer Unfall ereignete sich auf der Autobahn A555 zwischen Köln und Bonn. Am späten Freitagabend (1. Dezember) verunglückten drei Fahrzeuge gegen 23.30 Uhr in der Nähe von Bornheim. Dabei starben eine Frau und ein Mann.

Frau und Mann verbrennen in VW Polo: Schlimmer Crash auf Autobahn A555

Als die Polizei am Unfallort eintraf, stand der VW Polo der beiden in Vollbrand, berichtet eine Sprecherin auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Auch die Feuerwehr, die kurz zuvor angekommen war, konnte die beiden Insassen nicht mehr retten. Sie starben in den Flammen. Am Morgen nach dem Unfall konnten beide Personen noch nicht identifiziert werden. Laut rhein24.de wurden mindestens zwei weitere Menschen leicht verletzt.

Über neun Stunden lang ist die A555 seitdem in Richtung Bonn gesperrt. Die Polizei ist noch am Samstag mit der Spurensuche beschäftigt. Erst mit Tageslicht ist es möglich, brauchbare Fotos vom Unfallort zu machen. Dafür setzt die Polizei unter anderem eine Drohne ein. Erst dann wird die Spur wieder voll freigegeben.

Illegales Autorennen vor Unfall auf A555 bei Bornheim? Polizei: „Ermitteln auch in diese Richtung“

Der Unfallhergang ist aktuell noch vollkommen unklar. Derweil ist das Gerücht entstanden, hinter dem Crash könne ein illegales Autorennen stecken. Die Polizei betont, dass es darauf keinerlei Hinweise gebe. Jedoch: „Bei einem Unfall in diesem Ausmaß ermitteln wir auch in diese Richtung.“ Das sei allerdings der normale Ablauf. Erst in der Nacht zuvor passierten zwei tödliche Unfälle rund um Köln.

Mitte November hatte sich auf der A3 bei Bonn ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der heftige Wintereinbruch Anfang Dezember führt in Deutschland zu zahlreichen leichteren Unfällen. (moe)