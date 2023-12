Feuer-Unfall auf der A555 in NRW – was bislang bekannt ist

Von: Mick Oberbusch

Auf der A555 ist es in NRW am 1. Dezember zu einem schweren Unfall gekommen (Symbolbild). © David Young/dpa

Bei einem Unfall auf der A555 in NRW sind am Freitagabend (1. Dezember) zwei Menschen gestorben. Ein Überblick, was bekannt ist.

Köln – Dieser Unfall beschäftigt die Behörden noch Tage später: Auf der A555 bei Wesseling in der Nähe von Köln in NRW sind am Freitagabend (1. Dezember) zwei Insassen eines VW Polo verbrannt. Vier weitere, junge Männer waren an dem Unfall beteiligt, darunter zwei Nachwuchsspieler des 1. FC Köln. Auch am Montag (4. Dezember) war jedoch vieles noch unklar. Es gibt aber Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung.

24RHEIN erklärt, was zum Feuer-Unfall auf der A555 in NRW bekannt ist, und was nicht.