Explosion in Fachwerkhaus: Mann stirbt bei Gasverpuffung – neue Erkentnisse zur Ursache

Schlimmer Vorfall in Halberstadt (Sachsen-Anhalt). Ein Fachwerkhaus geriet in Brand und dabei ereignete sich eine Explosion. Ein Mensch kam ums Leben.

Schlimmer Vorfall in Halberstadt (Sachsen-Anhalt). Ein Fachwerkhaus geriet in Brand und dabei ereignete sich eine Explosion. Ein Mensch kam ums Leben.

Halberstadt – Feuerwehr-Großeinsatz im Harzvorland: Bei einer Explosion in einem Fachwerkhaus in Halberstadt ist ein Mann (52) ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Mann (47) kam mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik.

Explosion in Halberstadt: Altes Fachwerkhaus wird gerade saniert – Gasverpuffung wohl Arbeitsunfall

Bei Bauarbeiten ist am Donnerstag (30. November) ein Feuer in einem Vier-Seiten-Hof entstanden, berichtet die Volksstimme. Die beiden verletzten Männer sollen Handwerker sein, die in einer Wohnung gearbeitet haben. Das gut 600 Jahre alte Haus wird derzeit saniert.

Womöglich kam es bei den Arbeiten an einem Heizgerät zu einer Gasverpuffung, sagt die Polizei. Zunächst war angenommen worden, bei dem lauten Knall habe es sich um eine Explosion gehandelt.

Feuerwehr löscht Brand nach Gasverpuffung in Halberstadt – Kindergruppe in Museum unverletzt

Eine Kindergruppe kam mit dem Schrecken davon. Sie befand sich zum Zeitpunkt der Verpuffung in einem kleinen Museum, das an der Rückseite des Hofs liegt. Das Feuer griff nicht auf die Räume über. Alle Kinder und die Begleiter blieben unverletzt.

Der durch die Verpuffung ausgelöste Brand wurde von der Feuerwehr zügig gelöscht. Einsatzkräfte aus Halberstadt, Emersleben und Harsleben waren zum Großeinsatz ausgerückt. Außerdem waren Rettungsdienst, Polizei und Notfallseelsorge vor Ort.

