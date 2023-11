Frau springt in Elbe, um Hund zu retten: Feuerwehr greift ein

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr rettete die Frau und den Hund (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein Hund in Not und eine mutige Besitzerin: In Hamburg endet ein Spaziergang fast in einer Tragödie. Die Feuerwehr rettet beide.

Hamburg – Am vergangenen Samstag, dem 25. November, vollbrachte die Hamburger Feuerwehr eine heldenhafte Rettungsaktion am Ufer von Rissen. Dabei wurden eine Frau und ihr Hund aus den kalten Fluten der Elbe gerettet. Als ihr Hund ins Wasser sprang, zögerte die Frau nicht und folgte dem Tier ins Wasser am Wittenbergen-Anleger. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag, dem 27. November.

Sie und ihr Hund konnten sich an einem Baum festklammern und auf Hilfe warten. Mithilfe einer Steckleiter gelang es der Feuerwehr, beide sicher an Land zu bringen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

