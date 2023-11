Mit Geld gelockt, das jetzt nicht gezahlt wird: Stadt kürzt Zuschlag für Feuerwehr-Azubis

Von: Mick Oberbusch

In Köln hat die Stadt Feuerwehr-Auszubildenden einen Sonderzuschlag gekürzt – weil man versehentlich zu viel Geld versprochen hatte.

Köln – Kompetenter Nachwuchs wird derzeit in so ziemlich jeder Branche gesucht – auch die Feuerwehr in Köln macht da keine Ausnahme. Nur wie bringt man junge Menschen dazu, über einen Beruf in der Brandbekämpfung nachzudenken? Eine Möglichkeit, die wohl auch in vielen anderen Branchen funktioniert: mit mehr Geld. So war in der Stellenausschreibung für Feuerwehr-Auszubildende in Köln von einem Sonderzuschlag in Höhe von 1200 Euro die Rede – und viele Bewerberinnen und Bewerber wurden angelockt. Nun jedoch wird ausgerechnet dieser Zuschlag drastisch gekürzt: Statt 1200 gibt es künftig nur 460 Euro. Wie kann das sein?

Stadt Köln versprach Feuerwehr-Azubis zu hohe Sonderzuschläge – Innenministerium schreitet ein

24RHEIN hat bei der Stadt Köln nachgefragt. „Im September wurde die Stadt Köln vom Innenministerium NRW darauf hingewiesen, dass in der Ausschreibung zur Stufenausbildung ein zu hoher Anwärtersonderzuschlag von 90 Prozent anstatt 35 Prozent angegeben wird“, erklärt eine Sprecherin. Somit müssen einige Azubis bei der Feuerwehr Köln künftig mit 740 Euro weniger im Monat auskommen.

Feuerwehr-Ausbildung in Köln – so läuft sie ab ► Die Stufenausbildung bei der Feuerwehr Köln ist in zwei Stufen aufgeteilt. „Die Ausbildung der Stufe 1 dauert 19 Monate. Während dieser Zeit erhalten die Auszubildenden ein Ausbildungshonorar je nach Ausbildungsjahrgang von ca. 930 bis 1000 EUR“, teilt die Stadt Köln mit. ► Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Stufe werden die Auszubildenden als Brandmeisteranwärter*innen in den Vorbereitungsdienst (Stufe 2) übernommen. „Die Besoldung erfolgt ab diesem Zeitpunkt nach den Regelungen des Landesbesoldungsgesetzes“, erklärt die Stadt. ► Danach erhalten die Anwärter ein Grundgehalt von ca. 1350 Euro. Daneben wird derzeit ein Anwärtersonderzuschlag von 35 Prozent der Grundbezüge gezahlt, also monatlich. Zuvor waren die besagten 90 Prozent Anwärtersonderzuschlag gezahlt worden.

Somit hat die Stadt also Zuschläge in einer Höhe versprochen, die sie rechtlich gar nicht leisten durfte. Es klingt danach – zumal in der Vergangenheit bereits Auszubildende von dem zu hohen Betrag profitiert hatten. „In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass sechs Anwärter einen zu hohen Sonderzuschlag erhalten haben“, heißt es weiter – auf eine Rückzahlung habe man nach einem Gespräch mit den betroffenen Anwärtern allerdings verzichtet. Aber es gibt weitere Betroffene.

Feuerwehr Köln: Nachricht von Zuschlagskürzung „sorgt für großen Unmut bei den Betroffenen“

Denn derzeit absolvieren neben den genannten sechs Brandmeisteranwärtern noch weitere 31 Azubis die Stufe 1 der Ausbildung. Und die Nachricht der Zuschlagskürzung sorgt bei ihnen nicht gerade für Freudensprünge. „Die Mitteilung, dass der in der Ausschreibung angegebene Anwärtersonderzuschlag bei Einstieg in den Vorbereitungsdienst [...] gekürzt werden muss, sorgt nachvollziehbarer Weise für großen Unmut bei den Betroffenen“, teilt die Stadt mit. Allerdings habe man „aufgrund landesbeamtenrechtlicher Regelungen“ gesetzlich keine Möglichkeit, den zu hohen Zuschlag von 90 Prozent doch noch zu zahlen.

Die Stadt Köln hat Auszubildenden bei der Feuerwehr versehentlich zu hohe Sonderzuschläge versprochen (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

Stadt Köln bedauert Fehler bei Sonderzuschlägen für Feuerwehr-Azubis – „nehmen Angelegenheit ernst“

Man bedaure „den aufgetretenen Fehler in der Ermittlung des Zuschlags“ und nehme die Angelegenheit sehr ernst, so die Stadt. Zur Besänftigung der Feuerwehr-Azubis, denen trotz anderweitigem Versprechen nun ein erheblicher Batzen Geld fehlt, trägt dies jedoch nicht zwingend bei. „Nach den landesbeamtenrechtlichen Regelungen sind Zusicherungen, die eine höhere als die gesetzlich zustehende Besoldung beinhalten, rechtsunwirksam (§ 2 Landesbesoldungsgesetz NRW). Es steht daher nicht im Ermessen der Stadt Köln, einen höheren Anwärtersonderzuschlag zu zahlen“, teilt die Verwaltung weiter mit.

Zuschläge für Kölner Feuerwehr-Azubis gekürzt – heftige Kritik von der SPD

Zur Kürzung der Sonderzuschläge für Auszubildende bei der Kölner Feuerwehr hat sich auch die Kölner SPD-Fraktion geäußert – und harsche Kritik geübt. „Versprechen sind einzuhalten. Dass die Stadtverwaltung jetzt bei den Azubis der Feuerwehr die Zuschläge kürzt und zunächst auch noch Rückzahlungen einforderte, ist ein Unding“, sagt Gerrit Krupp, verwaltungspolitischer Sprecher der Fraktion.

„Wir können froh sein, wenn wir junge Menschen noch für diesen gefährlichen und hoch belastenden Dienst an der Allgemeinheit finden können. Das Signal, das von dem gebrochenen Versprechen ausgeht, macht diese Bemühungen zunichte!“, so Krupp weiter. Wenn die Zuschläge im bisherigen Verfahren nicht weiter gezahlt werden könnten, müsse Stadtdirektorin Andrea Blome „andere Wege finden, damit die Azubis am Ende des Monats weiterhin ihr zugesagtes Gehalt bekommen“, so der Sprecher.

Stadt Köln mit klarer Forderung an das Land NRW

Künftig wünsche sich die Stadt Köln vom Land, dass bei der Festsetzung von Zuschlägen für Feuerwehr-Anwärter angemessener als bislang Berücksichtigung findet, dass das Leben in einer Millionenstadt deutlich teurer ist als im ländlichen Raum. Azubis bei der Feuerwehr in Köln werden dringend benötigt, um den Personalbedarf zu decken – und nicht nur dort. Denn insgesamt gab es in NRW zuletzt mehr Feuerwehreinsätze. Nach der neuesten Kürzung von zuvor versprochenem Geld dürfte dies allerdings kein Selbstläufer werden. (mo)