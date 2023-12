Milliardenlücke in Bundesländern: Dressel fordert Klima-Sondervermögen

Von: Adriano D'Adamo

Andreas Dressel (SPD), Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Die Bundesländer stecken in einer finanziellen Krise. Dressel fordert ein Sondervermögen für Klimaschutz und Transformation, um die Wirtschaft umzubauen.

Hamburg – Andreas Dressel, Finanzsenator von Hamburg, hat angesichts der aktuellen Haushaltskrise in zahlreichen Bundesländern ein im Grundgesetz festgelegtes Spezialvermögen für Transformation und Klimaschutz verlangt. Er äußerte sich nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe. Laut Dressel füllt der Bund seine eigenen Kassen, was die Länder um einen zweistelligen Milliardenbetrag an Unterstützungsgeldern für Transformation und Klimawandel bringt. Diese Aussagen machte der SPD-Politiker gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.

„Das ist äußerst bedauerlich“: Großteil des Projekts für Klimafonds vorgesehen

In Hamburg sagte er: „Das ist äußerst bedauerlich, da es Projekte betrifft, die den ökologischen Wandel der Wirtschaft und vieles mehr vorantreiben sollen. Sie sollen Arbeitsplätze sichern und neue schaffen.“ Er fügte hinzu, dass 60 Prozent der Projekte des Klima- und Transformationsfonds für Ostdeutschland vorgesehen seien.

Dressel, der die Verhandlungen für die Bundesländer in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst leitet, stellte fest, dass die Länder in einer Krisensituation seien. Dies hätte auch Einfluss auf die Tarifverhandlungen. Er sagte: „Wir werden den Gewerkschaften klar machen müssen, dass dies unsere Möglichkeiten in der Lohnrunde begrenzt.“ Dressel ließ durchblicken, dass er in der potenziell entscheidenden Verhandlungsrunde ab dem 7. Dezember ein Lohnangebot vorlegen könnte. dpa

