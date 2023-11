Häuser von Lotto-Millionär Chico in der Nacht angezündet – Polizei äußert ersten Verdacht

Von: Maximilian Kettenbach

Ein Brandstifter treibt in Dortmund sein Unwesen. Jetzt hat es den bekannten Lotto-Millionär Chico getroffen. Zwei seiner Häuser standen in der Nacht in Flammen.

Dortmund – Es passierte in der Nacht zu Freitag und sorgt bei Lotto-Millionär Chico für Entsetzen. Ein weiter gesuchter Feuerteufel, der bereits mehrere Häuser in Dortmund in Brand gesetzt hat, soll Angaben der Polizei zufolge auch für die Brandstiftung bei Chico verantwortlich sein. Mehr als 20 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.

Chicos Häuser in Flammen – gesuchter Feuerteufel schlägt in der Nacht bei Lotto-Millionär zu

„Ich habe das heute Morgen erfahren. Mein Bruder hat Bescheid gesagt, er wohnt ganz in der Nähe“, sagt Chico laut Bild.de. Er fuhr gleich zu seinen Immobilien, sah die ganze Schützenstraße voller Feuerwehr- und Polizeiwagen stehen. „Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.“ Einem breiten Publikum wurde Kürsat Y., auch als Chico bekannt, als er rund 10 Millionen Euro im Lotto abräumte. Erst vor kurzem verriet Chico, wie viel Geld vom Lotto-Jackpot tatsächlich noch übrig ist.

Offenbar sind zwei von Chicos Häuser betroffen. Aus dem Bericht der Polizei Dortmund geht hervor, dass die Beamten und die Feuerwehr waren gegen 4.20 Uhr alarmiert worden waren. „Es brannte im Dachgeschoss des Hauses. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen – auch zu möglichen Verbindungen mit weiteren Bränden in der Vergangenheit – dauern an.“ Laut der Mitteilung mussten vier Personen aus dem Haus mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Auch unser NRW-Portal 24rhein.de berichtet darüber.

Dortmund: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort - Dachstuhl brennt komplett aus

Trotz 70 Helfer von Haupt- und Freiwilliger Feuerwehr brannte der Dachstuhl über den beiden Häusern komplett aus. Immerhin griffen die Flammen nicht auf weitere Gebäude über. Neben weiteren Löschzügen wurde auch der Teleskopmast als Spezialfahrzeug für eine Brandbekämpfung von außen hinzugezogen.

Die Feuerwehr berichtet: „Das Haus selbst ist für unbewohnbar erklärt worden und wurde vom Energieversorger stromlos geschaltet. Über das Sozialamt werden Unterkünfte für die Bewohner abgeklärt.“ Für die Kontrolle des Dachstuhls und zur Suche von weiteren Glutnestern habe man eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt.“

„Wie groß der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern, die Polizei hat das Haus beschlagnahmt“, teilte Chico der Bild mit. Offenbar sind jedoch alle Wohnungen heil geblieben, nur Dach und Keller sind stark beschädigt worden.

Dortmund: Lotto-Millionär zeigt sich betroffen - Zeugen sollen sich melden

Zeugen, die rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht oder vielleicht sogar Videoaufnahmen getätigt haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst zu wenden: Tel. 0231/132-7441.

Die Masche des Feuerteufels ist laut Bild-Bericht dabei immer dieselbe. Durch offene Haustüren verschafft er sich Zugang zu den Gebäuden und zündet dann im Flur oder Keller Gerümpel an. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei will den Brandstifter nun schnappen. Sie gehen offenbar von einem guten Dutzend dieser Straftaten aus, die auf sein Konto gehen.