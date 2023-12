Das Wochenende in NRW mit Weihnachtsmärkten & besonderem Flohmarkt

Von: Constanze Julita

In Siegburg gibt es einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, der zahlreiche Waren anbietet. (Symbolbild) © Funke Foto Services/ IMAGO

Das Wochenende in NRW bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehört ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt und ein verkaufsoffener Sonntag in mehreren Städten.

Köln – Auch am dritten Adventswochenende ist in NRW wieder einiges los. Ob der mittelalterliche Weihnachtsmarkt ohne elektrisches Licht in Siegburg oder doch lieber der klassische Weihnachtsmarkt in Aachen – Besucherinnen und Besucher können bei zahlreichen Weihnachtsmärkten in NRW einen Glühwein genießen. Wer lieber Lust auf bummeln und stöbern hat, wird beim Mädelsflohmarkt in Bonn oder auch beim verkaufsoffenen Sonntag in Essen fündig. Abseits vom hektischen Stadtalltag bietet ein Besuch der Burg Altena eine Entdeckungstour in alte Märchen und Geschichten.

24RHEIN zeigt verschiedene Tipps für das Wochenende in NRW.