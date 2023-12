Florian Hempel vor der Darts-WM – wie sich der „Kölsche Jung“ vorbereitet

Von: Mick Oberbusch

Wahl-Kölner Florian Hempel tritt am 17. Dezember zu seinem Erstrunden-Duell bei der Darts-WM in London an. © Bradley Collyer/dpa

Am 15. Dezember startet die Darts-WM 2024, am 17. steht der „Kölsche Jung“ Florian Hempel das erste Mal an der Scheibe. Er bereitet sich intensiv vor.

Köln – Wenn im legendären Alexandra Palace alias „Ally Pally“ in London der Song „Kölsche Jung“ von Brings ertönt, kann man sich sicher sein, dass das nächste Spiel von Wahl-Kölner Florian Hempel ansteht. Bereits 2022 (3. Runde) und 2023 (2. Runde) war der 33-Jährige dabei – und auch für die WM 2024 qualifizierte er sich, wenn auch in letzter Sekunde. Somit wird er am 17. Dezember in seinem Erstrunden-Duell wieder mit dem Brings-Hit die Bühne betreten, und um ein Weiterkommen kämpfen.

24RHEIN hat mit Florian Hempel über seine Darts-Anfänge in Köln, seine Vorbereitung und seine WM-Ziele gesprochen.