Flucht und Chaos: Wie Jugendliche die Polizei in Hamburg narrten

Von: Sebastian Peters

Mit Feuerwerkskörpern wurden die Einsatzkräfte der Polizei attackiert © Sebastian Peters

Es war ein „Katze-und-Maus“ Spiel, was die Polizei offenbar verlor. Die Halloween-Krawalle in Hamburg sorgten deutschlandweit für Schlagzeilen.

Hamburg – In der Nacht von Halloween wurde Hamburg zum Schauplatz eines Katz-und-Maus-Spiels zwischen Jugendlichen und der Polizei. Trotz der Ankündigung der Polizei, die Situation am Harburger Ring genau zu beobachten, gelang es einer Gruppe Jugendlicher, die Ordnungshüter in die Irre zu führen.

Mit Einbruch der Dunkelheit eskalierte die Situation: 350 Jugendliche lieferten sich eine Straßenschlacht mit den Einsatzkräften. Trotz der Anwesenheit von Wasserwerfern und Räumpanzern blieb die Frage offen – wie konnte es dazu kommen?

