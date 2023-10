Ab Dezember: Neues Reiseziel am Dortmunder Flughafen

Von: Annika Ketzler

Ab Dezember gibt es am Flughafen Dortmund ein neues Reiseziel. Es geht mit einer türkischen Airline in eine beliebte Stadt in den Süden.

Dortmund - Ein Flughafen in Nordrhein-Westfalen stockt ab Dezember 2023 mit einem beliebten Reiseziel auf. Reise-Fans haben ab dem 19. Dezember die Möglichkeit, von Dortmund mit der türkischen Fluggesellschaft „Pegasus Airlines“ zum Sabiha Gökçen Flughafen in Istanbul zu fliegen. Wa.de gibt alle Informationen zum neuen Reiseziel am Dortmunder Airport bekannt.

Und: Istanbul ist nicht nur als Reiseziel beliebt. Viele Urlauber landen am Sabiha Gökçen Flughafen, um hier einen Zwischenstopp einzulegen und weiterzufliegen. Istanbul ist nämlich ein wichtiges Drehkreuz für den weltweiten Flugverkehr. Zum Beispiel geht es von dort weiter nach Zentralasien, Afrika oder Abu Dhabi. Die Angebote für Urlaubsziele an den Flughäfen in NRW wachsen. Der Airport Paderborn/Lippstadt hat nun ein neues Reiseziel angekündigt.