Schock im Flugzeug: Triebwerk von Lufthansa fällt über Kuba aus - Maschine muss umkehren

Im Luftraum über Kuba erleben Passagiere einer Lufthansa-Maschine einen Schock. Ein Triebwerk fällt aus und die Maschine muss umkehren.

Cancún / Frankfurt am Main - Passagiere eines Lufthansa-Fluges mussten einen Schrecken in tausenden Metern Höhe überstehen. Auf einem Flug von Mexiko zum Flughafen Frankfurt am 16. März 2021 ist ein Triebwerk der Lufthansa-Maschine ausgefallen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Maschine über Kuba. Die Cockpit-Crew von Lufthansa entschied deshalb, den Flug nach Deutschland nicht fortzusetzen. Sie kehrten aus Sicherheitsgründen zum Startflughafen in Cancún, Mexiko, zurück.

Schock bei Lufthansa: Treibwerk fällt aus und Flugzeug muss umkehren

Die Piloten der Maschine von Lufthansa bemerkten Probleme mit einem von vier Triebwerken nach ungefähr einer Stunde Flugzeit. Nach Angaben der Lufthansa* wurden die Probleme am Triebwerk nicht durch äußere Faktoren wie Feuer oder Rauch sichtbar. Die Piloten schalteten das vierte Triebwerk aus und entschieden sich zur Sicherheit von Passagieren und Crew zum sofortigen Rückflug nach Mexiko.

+ Ein Flugzeug der Lufthansa landet auf dem Flughafen Köln/Bonn. © Federico Gambarini / dpa

Lufthansa-Maschine muss Ausweichlandung hinlegen - Triebwerk fällt aus

Die Umkehr eines Fluges infolge der Abschaltung eines Triebwerkes sei ein Standardverfahren, wie der Pressesprecher von Lufthansa, Michael Lamberty, auf Anfrage mitteilte. Es habe sich nicht um eine Notlandung, wohl aber um eine Ausweichlandung gehandelt, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Ein Ausfall eines Triebwerkes käme sehr selten vor, sagte Lamberty außerdem.

Lufthansa: Maschine muss über Kuba wegen Triebwerk-Ausfall umkehren

Die Passagiere seien am Flughafen von Cancún sicher zum Terminal zurückgebracht worden. Sie traten am nächsten Tag den Rückflug nach Frankfurt an. Hierzu wurde ein Frachtflugzeug umgeleitet.

Das Lufthansa-Flugzeug, ein Airbus A340-300, steht nun in Mexiko. Das Triebwerk der Lufthansa-Maschine wurde bereits ausgetauscht. Bei der Reparatur des Triebwerkes wurde außerdem festgestellt, dass ein Ersatzteil ausgetauscht werden muss. Deshalb macht sich nach Angaben der Lufthansa heute (25.03.2021) ein Flugzeug von Frankfurt* nach Mexiko auf den Weg, um das entscheidende Ersatzteil zu liefern. (Delia Friess) Schock für Lufthansa-Crew aus Frankfurt nach Landung: „Massive Sicherheitsbedenken“ *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

