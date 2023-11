Geiselnahme am Flughafen Hamburg dauert an: Vater verschanzt sich mit Kind (4) - Polizei nennt Details

Ein Bewaffneter hat am Samstagabend am Flughafen Hamburg eine Schranke durchbrochen und sich auf dem Rollfeld verschanzt. Im Auto mit dabei: seine vierjährige Tochter.

Update vom Sonntag, 5. November, 8 Uhr: Die Geiselnahme am Flughafen Hamburg dauert an - seit dem späten Samstagabend verschanz sich dort ein Vater mit seiner vierjährigen Tochter unter einem Flugzeug auf dem Rollfeld. Zuvor war der Mann mit seinem Wagen durch eine Absperrung gerast. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete die ganze Nacht über und auch am Morgen, wie immer wieder neue Einsatzwagen an den Flughafen Hamburg kamen. Andere Einsatzkräfte sind demnach immer wieder weggefahren. Auch Polizeihunde sind vor Ort. Eine Drohne kreist über dem Airport. Der Bereich des Flughafens ist weiträumig abgesperrt. Die Verhandlungsgruppe hat Kontakt zur Person im Fahrzeug, teilte die Polizei um 6.40 Uhr mit.

Der Flughafen Hamburg bleibt auf unbestimmte Zeit eingestellt, heißt es auf der Website des Airports. Es komme den gesamten Tag über zu Flugstreichungen und Verzögerungen. Reisende werden aufgefordert, ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Bedarf an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden. Polizei und Flughafen bitten Fluggäste und Abholende, vorerst nicht zum Flughafen Hamburg anreisen.

Das dunkle Fahrzeug des Geiselnehmers steht neben einem Flieger der Turkish Airlines auf dem Flughafen Hamburg. © Jonas Walzberg/dpa

Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Mann hält vierjährige Tochter im Wagen fest

Update vom Sonntag, 5. November, 7.15 Uhr: Hamburg – Im Fall der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen spricht die Polizei weiter mit dem Geiselnehmer. „Es wird weiter verhandelt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün um 6.15 Uhr der Deutschen Presse-Agentur. Der Flughafen ist weiterhin großräumig abgesperrt. Der bewaffnete Mann hält auf dem Airport seine vierjährige Tochter in seiner Gewalt. Hintergrund soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein.

Update vom Sonntag, 5. November, 3.20 Uhr: Noch immer ist die Lage am Hamburger Flughafen nach der Geiselnahme eines mutmaßlich vierjährigen Kindes unverändert. Die Polizei berichtet, dass der Mann offenbar mit dem Kind in die Türkei ausreisen wolle. Nun fordere er die Ausreise.

Die Polizei räumt Sicherheitsschranken, die ein Mann auf dem Hamburger Flughafen mit dem Auto durchbrochen hat, um auf das Vorfeld zu gelangen. © Sebastian Peters

Update vom Samstag, 4. November, 23.55 Uhr: Bei dem bewaffneten Mann handelt es sich laut Polizei um einen 37-Jährigen. Der Hamburger Flughafen teilte derweil auf seiner Internetseite mit, dass es „aufgrund einer polizeilichen Maßnahme auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens“ am Samstag zu keiner Start oder Landung mehr kommen werde. Passagiere sollen sich demnach an ihre Airline wenden.

Update vom Samstag, 4. November, 23.41 Uhr: Die Lage am Hamburger Flughafen bleibt laut Informationen der Polizei weiterhin unverändert. Derweil treffen immer mehr Einsatzkräfte am Tatort ein. Offenbar zeigt sich der Mann jedoch gesprächsbereit gegenüber der Polizei. Dieser würde laut den Beamten auf Türkisch mit den Einsatzkräften sprechen.

Der Flughafen Hamburg wurde weiträumig abgesperrt – und war dies auch noch am Sonntagmorgen. © Sebastian Peters

Update von Samstag, 4. November, 23:13 Uhr: Mittlerweile haben die Einsatzkräfte die Informationen zur Geisellage am Hamburger Flughafen etwas konkretisiert: Gegenüber dem IPPEN.MEDIA-Reporter ließ die Polizei verlauten, dass es sich nicht – wie ursprünglich gemeldet – um zwei, sondern um ein vierjähriges Kind als Geisel handelt. Zuvor hatte die Ehefrau des Geiselnehmers der Landespolizei gemeldet, dass ihr Mann das Kind unerlaubt entzogen hätte.

Eine Sprecherin der Polizei äußerte sich gegenüber den Reportern vor Ort zudem zur aktuellen Sicherheitslage: Die Situation sei nach einigen Maßnahmen und Evakuierungen „statisch“ und isoliert. Dadurch, dass ein in der Nähe befindliches Flugzeug auf dem Rollfeld evakuiert wurde und alle Gäste im Flughafeninneren in Sicherheit gebracht wurden, konzentriere sich die Lage für die Einsatzkräfte auf die Geiselnahme. Der Flugverkehr sei eingestellt, die Passagiere am Flughafen in Hotels untergebracht.

Update von Samstag, 4. November, 22:28 Uhr: Entgegen erster Informationen ist die Lage am Hamburger Flughafen noch nicht unter Kontrolle. Der bewaffnete Mann befindet sich weiterhin auf dem Rollfeld, wohl verschanzt im Auto mit den Kindern. Die Polizei Hamburg meldet um 22.16 Uhr eine akute, „statische Geisellage“:

Der IPPEN.MEDIA-Reporter berichtet zudem von Scharfschützen des SEK, die sich im Umfeld der Situation in Position bringen. Die Lage sei weiterhin nicht sicher. Begleitet wird die Aktion zudem von Polizeihubschraubern, die über dem Hamburg Airport kreisen.

Die Polizei Hamburg und das Sondereinsatzkommando sind am Flughafen vor Ort. © Sebastian Peters

Bestätigt ist weiterhin, dass der Bewaffnete auf dem Rollfeld des Flughafens nicht nur Schüsse abgegeben hatte, sondern auch sogenannte Molotow-Cocktails aus dem Fenster seines Fahrzeuges warf. Die Feuerwehr Hamburg löschte die kleinen Brände wohl umgehend.

Scharfschützen des SEK bringen sich am Hamburger Flughafen in Stellung. © Sebastian Peters

Schüsse am Flughafen Hamburg: Bewaffneter rast aufs Rollfeld – Flugverkehr eingestellt

Erstmeldung von Samstag, 4. November, 22.08 Uhr: Hamburg – Amok-Alarm am Hamburger Flughafen: Gegen 20 Uhr ist am Samstagabend ein Bewaffneter mit seinem Fahrzeug durch ein Sicherheitstor gerast und aufs Rollfeld gelangt. Dort soll er Schüsse in die Luft abgegeben haben, berichtete die Bildzeitung zuerst. Ein Großaufgebot der Polizei Hamburg und Spezialkräfte sind vor Ort. Besonders brisant ist die Situation, weil sich bei dem Mann offenbar zwei Kinder mit im Auto befinden.

Der Flugverkehr ruhte seit dem Sicherheitsdurchbruch. Gegen 22 Uhr seien jedoch wieder Flugzeuge auf dem Rollfeld gesehen worden, berichtet der IPPEN.MEDIA-Reporter. Laut ersten Informationen sei der Mann mittlerweile in Gewahrsam. Bestätigt hat die Polizei das jedoch noch nicht.

Amok-Alarm am Flughafen Hamburg: Bewaffneter rast mit entführten Kindern aufs Rollfeld

Zuvor hatte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, den Vorfall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt: Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Gerbert. Auch die zweimalige Schussabgabe auf dem Rollfeld des Helmut-Schmidt-Airport sowie den Verdacht auf Kindesentziehung bestätigte er.

Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher sagte.

Polizei Hamburg und Bundespolizei sind vor Ort am Hamburg Airport: „Robust ausgestattet“

Starke Kräfte der Landes- und der Bundespolizei seien vor Ort, sagte Gerbert. Sie befänden sich in der Nähe des Fahrzeugs. Darunter sei auch die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei. „Die sind sehr robust ausgestattet“, sagte Gerbert.

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg. (stem/dpa)