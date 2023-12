Zukunft der Luftfahrt: Hamburger Flughafen kooperiert mit Airbus für Wasserstoff-Antrieb

Von: Adriano D'Adamo

Eine Maschine der Turkish Airlines startet auf dem Hamburger Flughafen. © Bodo Marks/dpa

Airbus und der Hamburger Flughafen unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung zur Nutzung von Wasserstoff. Ein Meilenstein für die deutsche Luftfahrtindustrie.

Hamburg – Der Flughafen Hamburg schließt sich einem globalen Airbus-Netzwerk an, das die Anwendung von Wasserstoff in der Luftfahrt fördert. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Flughafenverwaltung und dem größten Flugzeughersteller der Welt soll am Freitag, dem 1. Dezember, unterzeichnet werden.

„Hydrogen Hub at Airport“: Netzwerk auf wichtigen Flughäfen im Einsatz

Das Netzwerk, bekannt als „Hydrogen Hub at Airport“, umfasst Airbus, Flughäfen, Fluggesellschaften und Energieunternehmen. Sie kommen unter anderem aus Frankreich, Singapur, Japan und Neuseeland, so die Mitteilung des Flughafens. Ihr gemeinsames Bestreben ist die Forschung, Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur für die Verwendung von Wasserstoff. Der Flughafen Hamburg ist nach eigenen Angaben der erste deutsche Flughafen, der diesem Netzwerk beitritt.

Die Verwendung von „grünem“ Wasserstoff als Alternative zu fossilen Brennstoffen wird als vielversprechender Ansatz im Kampf gegen den Klimawandel angesehen. Airbus entwickelt derzeit ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb, das bis 2035 für Fluggesellschaften einsatzbereit sein soll.

Der Flughafen Hamburg rüstet sich ebenfalls für die Ära des wasserstoffbetriebenen Fliegens. Der Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff in der Luftfahrt erfordert eine völlig neue Infrastruktur. „Um klimafreundliche Antriebe in der Luftfahrt schnell zu etablieren, müssen wir jetzt mit den Vorbereitungen und dem Aufbau dieser Infrastruktur beginnen“, erklärte kürzlich der Umweltleiter des Flughafens, Jan Eike Blohme-Hardegen. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.