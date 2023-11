Geiseldrama am Flughafen Hamburg beendet: Flugverkehr läuft wieder an

Von: Jennifer Lanzinger, Kilian Bäuml, Sebastian Peters, Felix Busjaeger, Bjarne Kommnick

Teilen

Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Ein bewaffneter Vater verschanzte sich über Stunden mit seinem Kind im Auto. Nun konnte der Mann festgenommen werden. Der News-Ticker.

Update vom 5. November, 17.42 Uhr: Wie IPPEN.MEDIA-Reporter Sebastian Peters berichtet, sind die Terminals wieder geöffnet. Die Fluggäste strömen wieder zum Hamburger Flughafen. Viele Passagiere seien zwar genervt von der Verzögerung, jedoch froh, dass die Situation glimpflich ausgegangen ist.

Der Flugverkehr am Hamburger Flughafen läuft wieder, die Fluggäste strömen in die Halle. © Sebastian Peters

Vater hielt Tochter seit Samstagabend fest: Geiseldrama am Flughafen Hamburg offenbar beendet

Update vom 5. November, 15.10 Uhr: Nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat die Polizei den Tatverdächtigen am Sonntagnachmittag festgenommen. „Der Mann hat mit seiner Tochter das Auto verlassen, ist auf Einsatzkräfte zugegangen, in dem Moment ist der Zugriff geglückt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Das Kind sei nun sicher und scheine auch unverletzt zu sein.

Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet, die Polizei transportiert das Auto des Mannes vom Gelände. © Sebastian Peters

Der Tatverdächtige sei in Obhut der Polizei, sagte Levgrün. „Es wird jetzt noch geguckt, ob er mögliche Sprengkörper noch irgendwie an sich trägt oder bei sich trägt oder ob sie noch im Auto vorhanden sind.“ Das sei noch nicht abgeschlossen. Zum Gesundheitszustand des Mannes sagte die Sprecherin: „Wir gehen im Moment davon aus, dass er unverletzt ist, aber er ist noch am Boden liegend in Obhut der Polizeikräfte.“

Update vom 5. November, 14.30 Uhr: Die Geiselnahme ist beendet, das kleine Mädchen ist in Sicherheit. Das berichtet Ippen.Media-Reporter Sebastian Peters vor Ort. Der Geiselnehmer wurde von der Polizei festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag auf X (früher Twitter) berichtet, habe der Tatverdächtige gemeinsam mit seiner Tochter das Auto verlassen. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, das Kind scheine unverletzt zu sein.

Der Geiselnehmer am Hamburger Flughafen wird zunächst zu Fuß weggebracht. Sprengstoffentschärfer schauten sich unterdessen das Fahrzeug des Mannes an. © Sebsatian Peters

Update vom 5. November, 12.30 Uhr: Die Mutter des Mädchens, das am Hamburger Flughafen vom Vater als Geisel genommen wurde, möchte so schnell wie möglich zu ihrer Tochter. „Die Mutter möchte natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind“, sagte der Leiter des Kriseninterventionsteams des DRK Hamburg, Malte Stüben, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmittag. Die Mutter stehe in direktem Kontakt mit dem DRK und befinde sich auch am Airport.

Wegen der noch laufenden Geiselnahme könne ein direkter Kontakt derzeit nicht gewährleistet werden. „Das heißt, wir halten die Situation gemeinsam mit der Mutter aus und gucken, was die Mutter jetzt braucht, um das für sie einigermaßen erträglich zu machen“, sagte Stüben. Das könnten ganz banale Dinge wie Essen und Trinken sein, aber auch Gespräche mit einer Psychologin. Es sei auch eine Kinderärztin da, die sich um das vierjährige Mädchen kümmern soll, wenn die Geiselnahme beendet sei.

SEK-Scharfschützen, Panzerfahrzeuge und der Moment der Festnahme: Bilder zur Geisellage am Flughafen Hamburg Fotostrecke ansehen

Geiseldrama am Flughafen Hamburg: Polizei spricht über Blickkontakt mit Kind – neue Befürchtung

Update vom 5. November, 11.40 Uhr: Der Geiselnehmer auf dem Hamburger Flughafen ist nach Einschätzung der Polizei weiterhin bewaffnet. „Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass er im Besitz einer scharfen Schusswaffe ist und evtl. auch von Sprengsätzen unbekannter Art“, schrieb die Polizei am Sonntagmittag auf X, früher Twitter. Oberste Priorität sei der Schutz der vierjährigen Tochter des Mannes, die sich in dem Auto befindet.

„Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen geht es dem Kind körperlich gut“, schrieb die Polizei. Die Verhandlungsgruppe stehe weiter in Kontakt mit dem 35-Jährigen. Es gebe keine Geldforderung des Mannes, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der dpa am Flughafen.

Wegen der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen haben zahlreiche Passagiere die Nacht in einem Hotel verbracht. „Wir haben hier im Endeffekt 250 Leute untergebracht“, sagte Frank Kohlstädt, Leiter der DRK-Station am Flughafen, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Rund 200 Menschen hätten zudem noch Hotelzimmer bekommen. „Im Moment ist das Hauptproblem, dass sie nicht genau wissen, wie es weitergeht.“ Die Menschen seien eher aufgeregt gewesen als psychisch belastet.

Passagiere berichten währenddessen von beklemmenden Momenten vor Ort. Zahlreiche Menschen erlebten den Amok-Alarm am Samstagabend hautnah mit, sie wurden vom Rollfeld und aus den Maschinen evakuiert.

Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Vater verschanzt sich mit Tochter (4) – Polizei hat Blickkontakt mit Kind

Update vom 5. November, 10.35 Uhr: Das von seinem Vater auf dem Hamburger Flughafen als Geisel festgehaltene vierjährige Mädchen ist nach Einschätzung der Polizei körperlich unversehrt. „Wir gehen im Moment davon aus, dass es dem Kind körperlich gut geht. Das sagt uns der Blickkontakt, den wir im Moment haben, und die Telefonate mit dem Täter, da ist das Kind im Hintergrund zu hören“, sagte Polizei-Sprecherin Sandra Levgrün am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur am Airport.

Man gehe deshalb erst einmal davon aus, dass körperlich mit dem Kind alles in Ordnung sei. „Wie es seelisch aussieht, darüber mag ich nicht spekulieren“, sagte Levgrün. Die Polizei verhandelt unterdessen weiter mit dem Geiselnehmer. Ein bewaffneter Mann hält auf dem Airport seine vierjährige Tochter in seiner Gewalt. Hintergrund soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein.

Auf dem Vorfeld des gesperrten Hamburger Flughafens steht eine Maschine der Turkish Airlines. Hinter der Maschine steht ein Auto, in dem der mutmaßliche Geiselnehmer mit seinem Kind sitzen soll. © Foto: Bodo Marks/dpa

Hamburger Flughafen weiter im Ausnahmezustand - Zahlreiche Flüge gestrichen

Update vom 5. November, 9 Uhr: Die Polizei verhandelt weiter mit dem Geiselnehmer auf dem Hamburger Flughafen. „Die Verhandlungen werden fortgesetzt. Die Einsatzlage dauert an“, schrieb die Polizei am Sonntag auf X, früher Twitter. Der Flughafen ist weiterhin großräumig abgesperrt. Die Zahl der wegen der Geiselnahme am Hamburger Flughafen gestrichenen Flüge steigt weiter.

Nach Angaben des Flughafens vom Sonntagmorgen wurden seit dem eigentlichen Betriebsbeginn um 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr bereits 61 Flüge gestrichen. Es handele sich dabei um 34 Abflüge und 27 Ankünfte. Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge - 139 Abflüge und 147 Ankünfte - mit rund 34 500 Passagieren geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist nach Angaben des Flughafens unklar.

Hamburg: „Es wird weiter verhandelt“ - Geiselnahme auf Flughafen noch nicht beendet

Update vom 5. November, 07.13 Uhr: Im Fall der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen spricht die Polizei weiter mit dem Geiselnehmer. „Es wird weiter verhandelt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün am Sonntag um 6.15 Uhr der Deutschen Presse-Agentur. Der Flughafen ist weiterhin großräumig abgesperrt. Ein bewaffneter Mann hält auf dem Airport seine vierjährige Tochter in seiner Gewalt. Hintergrund soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein.

„Der Einsatz dauert an“, schrieb die Hamburger Polizei am frühen Sonntagmorgen im Online-Dienst X (vormals Twitter). Die Verhandlungsgruppe der Polizei habe Kontakt zum Geiselnehmer, die Lage sei „weiterhin statisch“. Menschen werden darum gebeten, sich vom Flughafen ferzuhalten. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot, darunter Spezialeinheiten, vor Ort, hatte die Polizei Hamburg zuvor auf X geschrieben. Auch Psychologen befinden sich demnach vor Ort.

Nach Angaben des Sprechers der Bundespolizei wurde der gesamte Flugbetrieb eingestellt. Die von dem Mann geschleuderten Brandsätze seien umgehend von der Flughafenfeuerwehr gelöscht worden. Der Polizei zufolge sollten alle Flugzeuge, in denen sich noch Menschen befanden, evakuiert werden.

Update vom 5. November, 03:20 Uhr: Stunden nach der ersten Meldung über die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist die Lage nahezu unverändert, wie die Polizei berichtet. Noch immer stehen sich Mann und Polizei gegenüber. Offenbar wollte der Mann mit dem Kind in die Türkei ausreisen, nun fordere er die Ausreise.

Update vom 4. November, 23.50 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem bewaffneten Mann um einen 37-Jährigen. Auf der Website des Flughafens Hamburg hieß es derweil, „aufgrund einer polizeilichen Maßnahme auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens“ würden am Samstagabend keine Starts und Landungen mehr stattfinden. Betroffene Fluggäste sollen sich demnach an ihre Fluggesellschaft wenden.

Die Polizei räumt Sicherheitsschranken, die ein Mann auf dem Hamburger Flughafen mit dem Auto durchbrochen hat, um auf das Vorfeld zu gelangen. © Sebastian Peters

Update vom 4. November, 23.38 Uhr: Die Lage sei laut Informationen der Polizei weiterhin unverändert. Immer wieder treffen weitere Einsatzkräfte am Tatort ein. Der Mann zeigt sich gegenüber der Polizei jedoch gesprächsbereit.

Update vom 4. November, 22.49 Uhr: Laut Angaben der Polizei soll der Mann mutmaßlich sein vierjähriges Kind als Geisel halten und nicht wie zunächst erwartet zwei Kinder. Demnach soll sich die Gefahrenlage nur noch auf das Auto beziehen. Nachdem ein Flugzeug geräumt wurde, seien keine anderen Personen mehr in Gefahr.

Bei der Tat soll es sich mutmaßlich um einen Sorgerechtsstreit handeln. Um 22.16 Uhr meldet die Polizei eine akute, „statische Geisellage“. Mehrere Polizeihelikopter würden den Einsatz begleiten. Der Flugverkehr ist weiterhin eingestellt, insgesamt 27 Flüge sind bislang von der Geiselnahme betroffen.

Update vom 4. November, 22.30 Uhr: Noch immer ist der Amok-Alarm am Hamburger Flughafen nicht vorbei. Auch der Flugverkehr ist weiterhin gestoppt. Laut eines Reporters von IPPEN.MEDIA beziehen mittlerweile sogar camouflagierte Scharfschützen des SEK Stellung.

Am Hamburger Flughafen beziehen camouflagierte Scharfschützen des SEK Stellung. © Sebastian Peters

Ursprungsmeldung vom 4. November 21.32 Uhr: Hamburg – Am Samstagabend hat ein bewaffneter Mann am „Hamburg Airport Helmut Schmidt“ für einen Amok-Alarm gesorgt. Laut Informationen der BILD sei der Täter mit einem Auto auf das Vorfeld beim Terminal 1 des Hamburger Flughafens durch eine Sicherheitsschranke gefahren. Der Flugverkehr wurde daraufhin komplett eingestellt, sämtliche Terminal-Eingänge sind gesperrt.

Amok-Alarm am Hamburger Flughafen: Flugverkehr eingestellt

Ein bewaffneter Mann hat am Samstagabend am Hamburger Flughafen für einen Amok-Alarm gesorgt. © Sebastian Peters

Wie ein Reporter von IPPEN.MEDIA vor Ort erfahren hat, soll das Fahrzeug ohne Kennzeichen die Absperrung durchbrochen haben und zurzeit weiterhin auf dem Rollfeld stehen. Die Polizei befindet sich mit mehreren Spezialeinheiten vor Ort. Laut Informationen der Hamburger Mopo sollen vor Ort Schüsse abgegeben worden sein. Weiter heißt es, dass der mutmaßliche Tatverdächtige seine zwei Kinder entführt haben soll.

GSG9 wohl angerückt: Schüsse bei Amokfahrt am Hamburger Flughafen gefallen

Den Hinweis auf die Tat hätten die Beamten laut Bild von der Frau des bewaffneten Mannes bekommen. Demnach wusste die Mutter der beiden Kinder im Auto, dass sie sich mit ihrem Vater auf dem Weg Richtung Flughafen befinden würden. Außerdem habe der Mann mehrere Feuer im Bereich des Flughafens gelegt. Aus dem Auto soll der Mann Schüsse in die Luft gefeuert haben. Auch Einsatzkräfte der GSG9 wurden zu dem Einsatz gerufen. (kiba/dpa/afp)