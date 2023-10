Besondere Idee soll bei extremen Unwettern schützen – vorher kommt ein großer Umbau

Von: Maximilian Gang

Teilen

Als Schutz vor den Folgen des Klimawandels sollen die Städte im Ruhrgebiet zu „Schwammstädten“ werden. Wie das am Beispiel Duisburg aussehen könnte.

Duisburg – Extreme Wetterereignisse, wie beispielsweise die Flut-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz 2021, werden nach Einschätzung der Wissenschaft im Zuge der Erderwärmung zunehmen. Neben dem Klimaschutz rückt für viele Fachleute aus den Rathäusern in Nordrhein-Westfalen deshalb nun auch der Schutz vor Hochwasser, Starkregen und Hitze in den Fokus. Doch wie können sich Städte an den Klimawandel anpassen? Die „Zukunftsinitiative Klima.Werk“ aus NRW prescht mit einer Utopie für Duisburg vor – Städte könnten demnach wie Schwämme wirken.

Visualisierung zeigt, wie das Ruhrgebiet vor den Klimafolgen geschützt werden soll

Eine begrünte Lärmschutzwand, die Regenwasser speichert. Versickerungsmulden, die den Niederschlag ablaufen lassen. Das sind nur zwei der Vorschläge, die die „Zukunftsinitiative Klima.Werk“ in einer Mitteilung als Lösung für den Umbau Duisburgs zur „Schwammstadt“ vorbringt. In dem Netzwerk arbeiten Kommunen mit der Emschergenossenschaft zusammen, um Konzepte für eine „wasserbewusste“ Stadtplanung im Ruhrgebiet zu entwickeln. Beim 8. Expertenforum in Duisburg diskutierten die Verantwortlichen am 18. und 19. Oktober mit Gästen aus Politik und Wissenschaft. Gastgeber waren die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD).

Zukunftsinitiative Klima.Werk In der Zukunftsinitiative Klima.Werk arbeiten Emschergenossenschaft und Emscher-Kommunen – unter anderem Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Oberhausen – zusammen an einer sogenannten wasserbewussten Stadt- und Regionalentwicklung. So sollen die Folgen des Klimawandels abgemildert werden und die Lebensqualität in den Quartieren steigen. Der grün-blaue Umbau des Ruhrgebiets startete 2005 mit der Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR) und entwickelte sich 2014 zur Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“. Unter dem Dach des Klima.Werks wird das Ruhr-Konferenz-Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ des Landes NRW umgesetzt. Seit 2020 beteiligen sich alle Wasserverbände der Region daran. Zur Förderkulisse gehört das gesamte Gebiet des Regionalverbandes Ruhr, welche insgesamt 53 Städte und Gemeinden umfasst. Bis 2030 sollen insgesamt rund 250 Millionen Euro in das Projekt investiert werden.

Eine für das Expertenforum erarbeitete Animation des Hamburger Künstlers Jan Kamensky zeigt, wie Duisburg in ferner Zukunft mal aussehen könnte. In dem Video ist der Hauptbahnhof Duisburg zu sehen, die Fassade ist vollkommen begrünt. Auf dem Vorplatz finden sich Bäume, Blühwiesen und ein Teich. Die Visualisierung zeigt anhand des Beispiels Duisburg exemplarisch, was sich die Verantwortlichen unter dem Umbau der Ruhrgebietsmetropolen zu „Schwammstädten“ vorstellen. Hinter dem Prinzip steckt die Stärkung des natürlichen Wasserkreislaufs, erklärt die Emschergenossenschaft.

Schutz des Ruhrgebiets vor Klimafolgen: Ist das Prinzip „Schwammstadt“ die Lösung?

Eine begrünte Fassade am Hauptbahnhof, viele Bäume und ein Teich: So könnte Duisburg aussehen. © Emschergenossenschaft Lippeverband

Konkret bedeutet das: „Regenwasser wird nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet, sondern lokal zurückgehalten, gespeichert oder einem Gewässer zugeführt“, so die Zukunftsinitiative. Weitere Maßnahmen zur Anpassung der Städte an die Klimafolgen umfassen unter anderem die Entsiegelung von Flächen, den Bau von unterirdischen Speichern oder offenen Ableitungsrinnen und die Zuleitung von Regenwasser zur Dach- und Fassadenbegrünung. Das alles seien Schritte, die das Ruhrgebiet „auf dem Weg zur klimaresistenten Region“ gehen könnte, heißt es im Abspann des rund einminütigen Clips.

Was wichtig bei der Betrachtung der Utopie von Jan Kamensky ist: „Sie stellt keine konkrete Planung vor, aber möchte einen Denkanstoß geben und auf urbane Gestaltungsspielräume hinweisen.“ Das ist auch den Gastgebern des Expertenforums klar, wie WBD-Vorstand Uwe Linsen bei dem Treffen sagte: „Wir zeigen mit dieser Utopie, wie das Ziel aussieht und woran wir arbeiten: eine Stadt mit mehr Raum für Wasser und Grün, die so gegen die Folgen des Klimawandels mit zunehmendem Extremwetter wie Starkregen oder Hitze gewappnet ist.“ Dadurch könne man die Gesundheit der Bürger schützen.

Ruhrgebiet soll „Schwammstädte“ bekommen – dafür braucht es Geld von Bund und Land NRW

Auch NRW-Umweltminister Oliver Krischer besuchte das Expertenforum in Duisburg. Nach Angaben der Emschergenossenschaft zeigte sich der Grünen-Politiker beeindruckt von der städteübergreifenden Zusammenarbeit in der „Zukunftsinitiative Klima.Werk“: „Das ist enorm wichtig angesichts der Größe der Herausforderung. Denn die Klimakrise wird immer mehr zur Belastung für die Menschen, die Umwelt und die Infrastruktur“. Neben einem ambitionierten Klimaschutz seien auch eine vorsorgende Klimaanpassungspolitik vonnöten. „Wir müssen NRW fit machen für die Zukunft.“

Zwischen Utopie und Realität liegen am Duisburger Hauptbahnhof aktuell noch Welten. © Michael Gstettenbauer/Imago

Was klar ist: Ein solches Mammutprojekt, wie der Schutz des Ruhrgebiets vor den Klimafolgen, kann nicht ohne Unterstützung aus Bund und Land gelingen. „Wir haben Lösungen für den klimaresilienten Umbau, der die Lebens- und Aufenthaltsqualität in unseren Städten erhält und verbessert“, machte Paetzel, Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft, bei dem Expertenforum klar. Für die Umgestaltung zur „Schwammstadt“ benötigen die Kommunen sowie die Wasserwirtschaft Geld, auch von Bund und Ländern, hieß es. Das sei zwar teuer, so Paetzel, „aber die Schäden im Nachhinein zu bezahlen, ist auf jeden Fall teurer“. (mg)