Ford-Fahrerin auf Bundesstraße verunglückt

Eine Frau wurde bei einem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert.

Paderborn – Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Unglück am Mittwochmorgen um einen Alleinunfall. Eine Frau war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 64 in Paderborn* unterwegs. Plötzlich kam sie von der Fahrbahn ab. Bei dem mutmaßlichen Alleinunfall auf der B64 in Paderborn (NRW) verunglückte die Ford-Fahrerin*, wie das Nachrichtenportal owl24.de berichtet. Die Unfallstelle musste für den Verkehr gesperrt werden. Nähere Informationen zu dem Unfall lesen Sie bei den Kollegen. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.)