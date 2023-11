„Spektakulär“: Fund in der Grube Messel stellt sich als ausgestorbenes Säugetier heraus

Von: Kilian Bäuml

So klein wie ein Dackel war der spektakuläre Fund in der Grube Messel diesen Sommer. Ungewöhnliches befindet sich vor allem im Magen des Fossils.

Frankfurt – Im Sommer gab es in der Grube Messel einen erstaunlichen Fund. Inzwischen sind sich die Wissenschaftler sicher, dass es sich bei dem Fossil eines Säugetiers um ein Urpferdchen handelt. „Die Präparation ist noch nicht komplett fertig“, erklärte Grabungsleiter Torsten Wappler vom Hessischen Landesmuseum in Darmstadt.

Das gefundene Tier sei relativ klein, deshalb gehen die Forschenden davon aus, dass es sich um ein Jungtier handelt. Zuvor hatte Wappler den Fund bereits als „spektakulär“ bezeichnet.

Fund (Wahrscheinlich) Urpferdchen Fundort Grube Messel Alter 50 Millionen Jahre

Seltener Fossilien-Fund in der Grube Messel: Magen-Inhalt wirft Fragen auf

Besonders interessant für die Forschenden ist der Mageninhalt des Urzeitpferdchens. „Wir haben im Magen vier Zähne gefunden, möglicherweise Milchzähne des Tieres“, erklärte Wappler. Das gab es so bisher noch nie bei Funden der Grube Messel. Die Zähne aus dem Magen würden wie die eines Urpferdchens aussehen. „Die Urpferdchen sind eigentlich Pflanzenfresser gewesen.“

In der Grube Messel wurde im Sommer ein Fossil entdeckt, bei dem es sich um ein Urpferdchen handeln soll. (Symbolbild) © Imago

Bei Urpferdchen handelt es sich um einen längst ausgestorbenen Zweig innerhalb der Pferde, der vor etwa 50 Millionen Jahren in Mitteleuropa lebte. Vor allem in ihrer Größe unterscheiden sie sich deutlich von Pferden, wie man sie heute kennt. Die Urpferde wurden nämlich nur etwa 30 Zentimeter groß – vergleichbar mit der Größe eines Dackels.

Wahrscheinlich Urpferdchen in der Grube Messel gefunden: „Wirklich etwas Spektakuläres“

„Sie waren nicht so groß, hatten andere Zähne und auch die Füße sahen deutlich anders aus als bei heutigen Pferden“, erklärte Wapper der Hessenschau. Obwohl bereits rund 60 Urzeitpferde in der Grube Messel gefunden wurden, ist der Fund für den Forscher etwas Besonderes. „Vor 2015 hatten wir fast 30 Jahre lang keinen einzigen Fund von einem Urpferdchen. Daran ist messbar, dass so ein Fund wirklich etwas Spektakuläres ist.“

Die Grube Messel ist eine Fossilienfundstätte und liegt in der Nähe von Darmstadt. Seit 1876 wurden in der Grube Messel bereits über 1000 verschiedene Fossilien entdeckt. Davor war die Grube Messel ein Ölschiefer-Tagebau. Seit 1995 steht sie auf der Liste der Weltnaturerbe der Unesco, informiert das Hessische Landesmuseum Darmstadt.

Doch nicht nur in der Grube Messel kommt es immer wieder zu seltenen Funden, in Australien entdeckten Forschende ein bislang ungekanntes Urzeit-Tier. An ungewöhnlichen Stellen kann es ebenfalls zu seltenen Funden kommen, ein Mädchen entdeckte einen zwölf Zentimeter langen Megalodon-Zahn am Strand.