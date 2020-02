Mann stürzt von Bierbank - mit üblen Folgen: Polizei sucht ihn jetzt mit diesem Foto  

Es war wohl ein feuchtfröhlicher Abend auf dem Oktoberfest in Blieskastel (Saarland). Doch dann stürzt ein Mann im Bierzelt von der Bierbank. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Die Polizei Saarland hat ein ungewöhnliches Foto veröffentlicht.

Die Aufnahme wurde in einem Bierzelt bei einem Oktoberfest geknipst.

Der Mann stürzte im Bierzelt von der Bierbank und fiel unglücklich.

Blieskastel - Den Abend des 25. Februar wird eine junge Frau (36) aus Ottweiler wohl so schnell nicht vergessen: Auf dem „Oktoberfest“ in Blieskastel (Saarland) wurde die Frau am Freitagabend im Bierzelt verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr.

Was genau war im Bierzelt passiert? Ein „offensichtlich angetrunkener Gast hatte auf einer Bierzeltbank gestanden“ und habe dann das Gleichgewicht verloren, so die Polizei. Der Mann stürzte zu Boden. Dabei fiel er unglücklich auf die 36-Jährige. Die Frau brach sich das Schienen- und Wadenbein.

Polizei sucht Mann aus dem Bierzelt

Im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen für die Frau ist es nach Angaben der Polizei versäumt worden, die Personalien des Verursachers zu erheben. Nun hat die Polizei Saarland Fotos von dem Mann aus dem Bierzelt veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

ml