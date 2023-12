Feuer in Pfälzer Krankenhaus – 2 Tote, mehrere Schwerverletzte

Von: Peter Kiefer

Rheinland-Pfalz - Bei einem Feuer in der Stadtklinik Frankenthal werden zwei Menschen getötet, mehrere Personen teils schwer verletzt. Die ersten Informationen zum Unglück:

Folgenschweres Feuer am Montagabend (18. Dezember) in Frankenthal (Rheinland-Pfalz). Gegen 20:22 Uhr wurde ein Brand im 2. Stock der Stadtklinik Frankenthal (315 Betten, 700 Beschäftigte) gemeldet. Bei den Löscharbeiten in dem Patientenzimmer der Chirurgischen Station wurden zwei tote Personen gefunden, deren Identität zurzeit noch nicht feststeht.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurden außerdem drei Personen schwer verletzt und weitere Personen verletzt – darunter auch Personal der Stadtklinik. Die genaue Anzahl der Verletzten und die Art der Verletzungen steht derzeit noch nicht fest.

Der Brand konnte von der Feuerwehr mit über 100 Einsatzkräften gelöscht werden. Durch die Flammen wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Stationen des Krankenhauses in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Der restliche Klinikbetrieb ist vom Brand nicht betroffen. Laut Feuerwehr Frankenthal wurden die Patienten der vom Brand betroffenen Station auf die übrigen Bereiche des Krankenhauses verlegt.

Bei einem Brand am 18. Dezember 2023 in der Stadtklinik Frankenthal (RLP) sind zwei Menschen getötet und mehrere teils schwer verletzt worden. © Einsatz-Report24/ER24



Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen seitens der Feuerwehr an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Rheinpfalz übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brand- und Todesursache aufgenommen.

Nach Brand in Stadtklinik Frankenthal geht Betrieb auf anderen Stationen weiter

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich um die Stadtklinik ist abgesperrt. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Die Polizei informiert darüber, dass vor Dienstagmorgen (19. Dezember) keine weiteren Auskünfte zu erwarten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erst am 23. November war es nur wenige Kilometer entfernt in der Wormser Innenstadt zu einem Flammen-Inferno in einem Handy-Shop gekommen. Ein angrenzendes Hotel musste evakuiert werden – darunter einige deutsche Schauspieler auf Theatertournee. Mehrere Menschen wurden verletzt. (pek/pol)