Frau stirbt nach Schönheits-Operation - Nun wird gegen den Arzt ermittelt

Eine Frau plant eine Schönheitsoperation, doch sie überlebt den Eingriff nicht. Gegen den Arzt wird nun ermittelt.

Eine Frau stirbt nach einer Schönheitsoperation.

Gegen den behandelnden Arzt wird nun ermittelt.

Er soll die Frau alleine und ohne ausreichende Überwachung operiert haben.

Frankfurt - Es klingt wie der pure Horror: Eine Frau verstirbt nach einer Schönheitsoperation. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nun erklärt, werde gegen den Mediziner wegen fahrlässiger Tötung mittlerweile ermittelt.

Frankfurt: Frau stirbt nach Schönheits-OP - Nun wird ermittelt

Der besagte Eingriff soll sich bereits Ende November in einer Hausarztpraxis in Frankfurt ereignet haben. Dabei soll der Mediziner die Frau alleine und ohne ausreichende Überwachung operiert haben. Um welchen Eingriff es sich genau gehandelt hat, bleibt unbekannt. Doch wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigt, handelte es sich demnach um zwei ästhetische Eingriffe. Bei der durch den Mediziner eingeleiteten Narkose soll es dann zu einem Herzstillstand gekommen sein.

Die aus Mainz stammende Frau soll zunächst reanimiert worden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Dort verstarb die Frau dann am 13. Dezember. Gegen den aus Sachsen-Anhalt stammenden Arzt wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Sie erlitt schwere Hirnschäden: Frau stirbt nach Schönheits-OP - Ermittlungen gegen Arzt eingeleitet

Warum der Mann in der Praxis in Frankfurt Eingriffe vornahm, ist nicht bekannt. In Aschersleben seien Ende vergangener Woche in Zusammenhang mit den Ermittlungen Räume durchsucht worden.

